Racketeová vyzvala EK, aby vyriešila prerozdeľovanie migrantov

Loď Sea-Watch 3 riadená Racketeovou vyzdvihla 12. júna pri pobreží Líbye 53 migrantov.

Rím/Agrigento 18. júla (TASR) - Kapitánka Carola Racketeová už nie je členom posádky lode Sea-Watch 3. Oznámil to vo štvrtok jej obhajca Alessandro Gamberini po vypočúvaní prokuratúrou v sicílskom meste Agrigento.



"Vo svojom živote nebola len kapitánkou Sea-Watch, ale robila toho omnoho viac," povedal Gamberini. Ako napísala APA, Racketeová potvrdila, že sa plánuje vrátiť do rodného Nemecka.



Racketeová okrem iného vyzvala EÚ, aby našla riešenie prerozdeľovania migrantov zachránených v Stredozemnom mori. Po niekoľkohodinovom vypočúvaní na prokuratúre v meste Agrigento pre obvinenia z napomáhania nelegálnemu prisťahovalectvu a kladenia odporu polícii povedala, že je veľmi rada, že vyšetrovateľom mohla vysvetliť okolnosti, za ktorých 29. júna zakotvila loď so 40 migrantmi na palube na talianskom ostrove Lampedusa.



"V krajine, kde panuje občianska vojna, máme tisícky utečencov, ktorí by mali byť bezodkladne evakuovaní. Od Európskej komisie očakávam predovšetkým to, že sa čo najskôr dohodne na tom, akým spôsobom majú byť utečenci, ktorí sa do Európy dostanú na člnoch, prerozdelení," vyhlásila Racketeová.



Gamberini kritizoval kriminalizovanie humanitárnych organizácií, ktoré migrantov na mori zachraňujú. Na margo talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho dodal, že svojimi vyjadreniami živí atmosféru nenávisti. Salvini Racketeovú okrem iného nazval "zločineckou kapitánkou" a obvinil ju z toho, že "sa pokúsila zabiť piatich talianskych vojakov". Racketeová naňho minulý týždeň podala žalobu za ohováranie a navádzanie na trestnú činnosť.



Racketeovú prepustili 2. júla z domáceho väzenia na základe verdiktu, ktorý vyniesla sudkyňa v Agrigente. Prokuratúra však proti tomuto rozsudku v stredu podala odvolanie na kasačný súd v Ríme.



Loď Sea-Watch 3 riadená Racketeovou vyzdvihla 12. júna pri pobreží Líbye 53 migrantov. Talianske orgány neskôr umožnili vylodenie 13 osobám, zvyšných 40 však odmietali prijať. Loď nakoniec vplávala bez povolenia do talianskych vôd i napriek hrozbe vysokej pokuty a zakotvila v prístave na ostrove Lampedusa.