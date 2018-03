Rada EÚ a eurokomisia očakávajú odpoveď Poľska k reformám justície

Európska komisia odmietla naposledy predložený dokument, tzv. bielu knihu, obraňujúci súdne reformy v Poľsku.

Brusel 20. marca (TASR) - V utorok o polnoci vyprší trojmesačná lehota, ktorú Európska komisia (EK) 20. decembra 2017 poskytla poľskej vláde, aby v súvislosti s justičnou reformou vyvrátila jej obavy zo závažného porušenia zásad právneho štátu v Poľsku. Členské štáty Únie (Rada EÚ) dúfajú, že sa túto situáciu podarí vyriešiť medzi eurokomisiou a poľskou vládou. Uviedol to v utorok štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.



Komisia v decembri odporučila Rade EÚ, aby prijala rozhodnutie podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, lebo aj napriek jej dvojročnému úsiliu a "konštruktívnemu dialógu" s poľskými orgánmi o stave právneho štátu existuje riziko závažného porušenia zásad právneho štátu v Poľsku.



Európska komisia odmietla naposledy predložený dokument, tzv. bielu knihu, obraňujúci súdne reformy v Poľsku. Vláda vo Varšave tieto reformy zdôvodnila potrebou zvýšiť efektívnosť justície a "očistiť" súdy od sudcov, ktorí pôsobili počas komunistickej vlády.



Korčok uviedol, že poľský minister pre európske záležitosti Konrad Szymaňski Radu ministrov uistil, že jeho krajina odpoveď pre exekutívu EÚ doručí v priebehu dňa. Dodal, že ministri nedebatovali o tomto spore, ale hovorili, ako ďalej postupovať.



"Ja som za Slovensko zopakoval, že Poľsko treba nechať, aby naformulovalo odpoveď, za ktorou si bude stáť," uviedol Korčok. Podľa jeho slov by reakcia Poľska mala rozptýliť obavy eurokomisie a viacerých členských štátov EÚ, pričom je dôležité neprestať spolu komunikovať.



Korčok zdôraznil, že je stále priestor na to, aby sa členské štáty vyhli hlasovaniu podľa článku 7, na čo ich v decembri vyzvala eurokomisia.



"Pretože otázky právneho štátu a demokratických princípov nie sú negociovateľné. Nie všade sú veci usporiadané rovnako. Vyhnime sa, aby sme o takejto veci hlasovali. Som presvedčený, že ak by k tomu došlo, Únia bude rozdelená, a to je posledná vec, ktorú potrebujeme," vysvetlil Korčok.



"Len čo tú odpoveď dostaneme, starostlivo ju vyhodnotíme a okomentujeme," povedal novinárom prvý podpredseda EK Frans Timmermans, ktorý sa zúčastnil na rokovaniach Rady ministrov.



Szymaňski počas stretnutia s novinármi dodal, že jeho vláda očakáva, že všetky členské krajiny EÚ objektívne, zodpovedne a hlavne individuálne zhodnotia odpoveď poľskej strany a nenechajú sa ovplyvňovať názormi iných krajín.



Maďarsko už dávnejšie avizovalo, že v prípade hlasovania v Rade EÚ bude hlasovať proti návrhom EK, na druhej strane nemecká a dánska delegácia v utorok v Bruseli vyzvali Poľsko na dodržiavanie princípov právneho štátu.



Článok č. 7, ktorý ešte EÚ nepoužila v prípade žiadnej z členských krajín, je považovaný za extrémne tvrdý postih. Samotné konanie je podľa predpisov EÚ rozdelené do niekoľkých fáz. Po iniciovaní konania musí získať súhlas štyroch pätín členov EÚ (80 percent). Médiá aktiváciu článku 7 označujú ako "jadrovú zbraň" medzi možnými sankciami voči členským štátom EÚ, pretože môže viesť až k pozastaveniu hlasovacích práv v Rade EÚ.



Spravodajca TASR Jaromír Novak