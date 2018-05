Rada EÚ potvrdila dátum budúcoročných volieb do europarlamentu

V súlade s volebným zákonom z roku 1976 sa voľby do Európskeho parlamentu konajú v období od štvrtka do nedele v prvom úplnom týždni mesiaca jún.

Brusel 22. mája (TASR) - Ministri členských štátov Európskej únie (Rada EÚ) v utorok v Bruseli odobrili predošlé rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorý stanovil termíny budúcich volieb do europarlamentu na obdobie 23.-26. mája 2019.



Dátumy tzv. eurovolieb boli jednomyseľne odsúhlasené Radou EÚ po porade s predstaviteľmi Európskeho parlamentu.



V súlade s volebným zákonom z roku 1976 sa voľby do Európskeho parlamentu konajú v období od štvrtka do nedele v prvom úplnom týždni mesiaca jún.



Pokiaľ však v tento týždeň eurovoľby nie je možné uskutočniť, zákon umožňuje Rade EÚ - po konzultácii s EP - jednomyseľne rozhodnúť o iných dátumoch. Za predpokladu, že to nie je viac ako dva mesiace pred alebo jeden mesiac po uplynutí lehoty stanovenej volebným zákonom EÚ.



Doteraz sa tak stalo trikrát: Rada EÚ rozhodla o iných dátumoch v prípade eurovolieb z rokov 1984, 1989 a 2014.



Aj napriek tomu, že voľby prebiehajú počas viacerých dní, konečné výsledky zo všetkých členských krajín Únie budú známe až po skončení hlasovania v tých krajinách, kde sa voľby priamych zástupcov občanov do EP budú konať 26. mája.



Spravodajca TASR Jaromír Novak