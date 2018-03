Rada Európy je proti Trumpovým plánom na zavedenie trestu smrti

Rada Európy so sídlom v Štrasburgu vo svojom vyhlásení uviedla, že je za každých okolností proti trestu smrti.

Paríž 21. marca (TASR) - Rada Európy (RE) vyjadrila v stredu znepokojenie z návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť v USA trest smrti pre dílerov drog. Má ísť o súčasť jeho stratégie boja proti epidémii závislosti na opioidoch v Spojených štátoch, informovala agentúra AP.



Rada Európy so sídlom v Štrasburgu vo svojom vyhlásení uviedla, že je za "každých okolností" proti trestu smrti. Podľa RE je vykonávanie popráv "neľudské a ponižujúce, pričom nie je dokázané, že ide o efektívny odstrašujúci prostriedok".



Trump načrtol danú víziu počas svojho pondelkového prejavu v Manchesteri v americkom štáte New Hampshire, kde je závislosť na opioidoch veľmi rozšírená. Vyhlásil, že to pomôže vychovať "generáciu detí bez drogovej závislosti" a dodal, že americký národ "musí byť (k drogovým dílerom) prísny".



Podľa AP si závislosť od opioidov len v roku 2016 v USA vyžiadala životy vyše 42.000 ľudí.