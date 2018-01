Rada Európy odsúdila podpaľačský útok v Ingušsku

Podpaľačský útok na ingušskú kanceláriu Memorial, poprednej ruskej skupiny na ochranu práv, je podľa Rady Európy veľmi alarmujúci.

Brusel/Štrasburg 17. januára (TASR) - Rada Európy (RE) odsudzuje podpaľačský útok, ku ktorému došlo v noci z utorka na stredu v Nazrani, v kancelárii ruskej organizácie na ochranu ľudských práv Memorial. Uviedol to generálny tajomník RE Thorbjörn Jagland.



"Podpaľačský útok na ingušskú kanceláriu Memorial, poprednej ruskej skupiny na ochranu práv, je veľmi alarmujúci. Vyzývam federálne a regionálne orgány, aby útok dôkladne a úplne vyšetrili," uviedol Jagland v správe pre médiá.



Upozornil, že mimovládne organizácie pre ľudské práva zohrávajú dôležitú úlohu v občianskej spoločnosti vo všetkých členských štátoch Rady Európy, ktorej súčasťou je aj Ruská federácia, a ich práca musí byť chránená.



Zároveň dodal, že aj ďalšie nedávne udalosti na severnom Kaukaze, vrátane zadržania šéfa kancelárie Memorial v Groznom v Čečensku Ojuba Titijeva, vyvolávajú veľké obavy predstaviteľov RE.



"Očakávame, že úrady podniknú potrebné kroky na zaručenie plného dodržiavania záväzkov Ruskej federácie v rámci Európskeho dohovoru o ľudských právach," odkázal Jagland do Moskvy.



Internetová stránka ruskej rozhlasovej stanice Radio Free Europe /Radio Liberty spresnila, že k útoku, ktorý označila za "teroristický", došlo v noci o 3.30 h miestneho času, keď dvaja zamaskovaní muži s pomocou rebríka prenikli cez okno na druhé poschodie budovy, kde sa nachádza miestna pobočka organizácie Memorial. Podpaľačský útok odsúdila aj medzinárodná organizácia Amnesty International, podľa ktorej ide o zlovoľný útok, ktorý je súčasťou "koordinovaných útokov" na organizáciu Memorial.



Organizácia Memorial je známa okrem iného odhaľovaním zneužívania a pozmeňovania histórie Ruska, v oblasti severného Kaukazu sa angažuje v oblasti ľudských práv. V júli 2009 aktivistku za ľudské práva Nataliju Estemirovú pracujúcu pre Memorial neznámi páchatelia uniesli z jej domu v Groznom v Čečensku. Našli ju zavraždenú a so stopami brutálneho násilia pri ingušskom hlavnom meste Nazraň.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)