Rada Európy odsúdila útoky žltých na francúzskych novinárov

Viaceré francúzske médiá informovali, že minulú sobotu (12.1) počas v poradí už deviateho protestného pochodu žltých viest došlo k viacerým útokom na novinárov.

Brusel/Štrasburg 14. januára (TASR) - Generálny tajomník Rady Európy Thorbjörn Jagland v pondelok ostro odsúdil hrozby a násilné útoky voči predstaviteľom médií, ku ktorým došlo počas posledných protestných podujatí "žltých viest" vo viacerých mestách Francúzska.



"Útočiť na novinárov, ktorí si jednoducho vykonávajú svoju prácu, znamená útočiť na demokraciu. Sloboda vyjadrovania sa a sloboda prejavu v žiadnom prípade sa nemôžu stať zámienkou pre takéto prejavy násilia a nenávisti," uviedol Jagland v správe pre médiá.



Viaceré francúzske médiá informovali, že minulú sobotu (12.1) počas v poradí už deviateho protestného pochodu "žltých viest" došlo k viacerým útokom na novinárov. V Toulouse 31-ročná novinárka pracujúca pre La Dépeche du Midi čelila hrozbám znásilnenia zo strany demonštrantov so zahalenými tvárami. V oficiálnej sťažnosti na polícii uviedla, že obkľúčili jej auto s logom denníka, fyzicky naň zaútočili a poškodili ho a kričali na ňu, že ju vytiahnu z auta a znásilnia.



Mediálna spoločnosť TF1 upozornila na násilný incident v meste Rouen, kde demonštranti napadli štvorčlenný tím spoločnosti. Dvaja novinári zo spravodajského servisu La Chaîne Info (LCI) a ich dvaja ochrankári boli násilne napadnutí počas výkonu novinárskej práce. Jeden z ochrankárov musel byť hospitalizovaný so zlomeným nosom a viacerými zraneniami. Denník Paris Normandie zverejnil video, na ktorom vidieť ako demonštranti, viacerí z nich v žltých vestách kopú do jedného z ochrankárov novinárskeho tímu.



Násilný incident nahlásil aj novinár Franck Paillanave z juhofrancúzskeho mesta Pau, keď utŕžil od "žltých viest" kopance len preto, lebo si ho pomýlili s redaktorom televíznej stanice BFMTV.



Francúzska spravodajská stanica Europe 1 upozornila, že novinári boli terčom vyhrážok a násilia aj počas predošlých demonštrácií "žltých viest".







(spravodajca TASR Jaromír Novak)