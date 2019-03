Rada Európy pred MDŽ upozornila na násilie páchané na ženách

Generálny tajomník Rady Európy Jagland pri tejto príležitosti upozornil, Istanbulský dohovor od svojho podpísania v Istanbule v roku 2011 ukázal, že je účinným medzinárodným právnym nástrojom.

Brusel/Štrasburg 7. marca (TASR) - V Európe sa podarilo dosiahnuť zásadné ciele na ukončenie násilia voči ženám, ďalší pokrok je však nevyhnutný. Uviedol to vo štvrtok, deň pred Medzinárodným dňom žien (MDŽ), generálny tajomník Rady Európy (RE) Thorbjörn Jagland.



Jagland pri tejto príležitosti upozornil, že Dohovor RE o prevencii a boji proti násiliu páchanému na ženách a domácom násilí (známy ako Istanbulský dohovor) od svojho podpísania v Istanbule v roku 2011 ukázal, že je účinným medzinárodným právnym nástrojom. Doteraz 33 európskych krajín ratifikovalo dohovor, ktorý kriminalizuje a právne stíha rôzne formy násilia páchaného na ženách, vrátane domáceho násilia, prenasledovania, sexuálneho obťažovania a psychického násilia.



Jagland spresnil, že z európskych krajín Azerbajdžan a Rusko ešte dohovor nepodpísali a ďalších 11 členských štátov Rady Európy, z toho sedem krajín EÚ, Istanbulský dohovor podpísalo, ale neratifikovalo: Arménsko, Bulharsko, Česká republika, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo a Ukrajina. "Musíme pokračovať v boji za ratifikáciu vo všetkých členských štátoch Rady Európy, pretože ženy a dievčatá nemôžu byť zbavené najzákladnejšieho ľudského práva: života bez násilia," uviedol Jagland.



Šéf Rady Európy upozornil, že niektoré krajiny zablokovali ratifikáciu dokumentu pre obavy a mylné predstavy v súvislosti s pojmom "rod". "Domnievam sa však, že takéto nesprávne interpretácie je možné objasniť, ak sú riadne poskytnuté informácie a existuje politická vôľa," uviedol Jagland a dodal, že sa to podarilo dosiahnuť napríklad v Chorvátsku, ktoré vlani v júni dohovor ratifikovalo.



V rovnakom duchu sa vo štvrtok vyslovila aj predsedníčka Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) Liliane Mauryová Pasquierová, ktorá vyzvala na prijatie rozhodných opatrení proti sexizmu a násiliu voči ženám, ktoré sú spôsobené pretrvávajúcou nerovnosťou medzi ženami a mužmi.



"To, čo odhalilo hnutie #MeToo, je len špičkou ľadovca. Žiaľ, ide len o jednu z mnohých tvárí násilia páchaného na ženách, od sexizmu a obťažovania až po fyzické násilie, bitky, znásilňovanie a vraždy," zdôraznila šéfka PZ RE. Zároveň pripomenula, že násilie páchané na ženách je všadeprítomné, postihuje všetky oblasti a podkopáva samotné základy demokratických spoločností v Európe.



Podľa jej slov je pri príležitosti MDŽ potrebné vyzvať na všeobecnú mobilizáciu na zastavenie násilia voči ženám tým, že ženy vyhlásia: Nie v mojej domácnosti, nie v mojom meste, nie v mojom úrade, nie na mojej univerzite, nie v mojej nemocnici, nie v mojej továrni, nie v mojej krajine, nie v mojej triede, nie v mojej štvrti (#NotInMyHome, #NotInMyCity, #NotInMyOffice, #NotInMyUniversity, #NotInMyHospital, #NotInMyFactory, #NotInMyCountry, #NotinMyClass, #NotInMyNeighborbourhood).



