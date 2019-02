Rada Európy vyzvala Francúzsko, aby nepoužívalo gumové projektily

Rada Európy vo svojej správe pripomenula, že počas demonštrácií zo 4. februára bolo zranených až 2600 demonštrantov, z toho 69 prípadov si vyžiadalo urgentnú lekársku pohotovosť.

Brusel/Štrasburg 26. februára (TASR) - Rada Európy (RE) vyzvala francúzsku vládu, aby v rámci operácií pre udržanie verejného poriadku pri potlačovaní protestov "žltých viest" lepšie rešpektovala ľudské práva, nezavádzala neprimerané obmedzenia slobody zhromažďovania a prestala používať gumové projektily. Uvádza sa to vo vyhlásení komisárky Rady Európy pre ľudské práva Dunje Mijatovičovej, zverejnenom v utorok.



Mijatovičová vypracovala svoje odporúčanie po návšteve Paríža v januári tohto roku. Podľa jej slov by francúzske orgány v rámci operácií na zaistenie verejného poriadku mali pozastaviť používanie gumových projektilov.



Komisárka zároveň dôrazne odsúdila násilie voči členom poriadkových síl a vyjadrila poľutovanie nad vysokým počtom zranených z ich radov. Na druhej strane pripomenula, že hlavnou úlohou bezpečnostných a poriadkových síl a nimi používaných metód je chrániť ľudí a ľudské práva, čo spochybňuje "počet a závažnosť zranení" v radoch demonštrantov.



Rada Európy vo svojej správe pripomenula, že počas demonštrácií zo 4. februára bolo zranených až 2600 demonštrantov, z toho 69 prípadov si vyžiadalo urgentnú lekársku pohotovosť. Podľa údajov francúzskeho ministerstva vnútra, ktoré sú zahrnuté do Mijatovičovej správy, bolo v ten istý deň počas potýčok s demonštrantami z radov žltých viest zranených 1325 policajtov.



Mijatovičová v predstavenom dokumente vyzvala francúzske orgány, aby nezavádzali "nadmerné obmedzenie slobody pokojného zhromažďovania", k čomu môže viesť kontroverzný návrh zákona prijatý začiatkom februára Národným zhromaždením. Návrh zákona okrem iného považuje za trestné zakrytie celej tváre alebo časti tváre osôb z radov demonštrujúcich alebo nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti protestujúceho davu. K zákonu, ktorý chce vláda prijať zrýchleným konaním, sa má 12. marca vyjadriť Senát.



Podľa údajov denníka Liberation od polovice novembra, keď začali prvé protesty "žltých viest", až do konca januára bolo v rámci potýčok s políciou ťažko zranených 143 demonštrantov i novinárov. K nim patrí aj 14 osôb, ktoré po zraneniach oslepli na jedno oko. Väčšinu z ťažkých zranení spôsobili gumové projektily.



