Rada Európy vyzvala na rýchle vyšetrenie vraždy ruského novinára

Brusel/Kyjev/Moskva 30. mája (TASR) - Rada Európy vyzvala v stredu na rýchle vyšetrenie vraždy ruského novinára Arkadija Babčenka. Uvádza sa to v tweete hovorcu generálneho tajomníka Rady Európy Daniela Holtgena.



"Na Ukrajine a v Rusku na novinárov útočia a zatýkajú ich so znepokojujúcou rýchlosťou. Vražda Arkadija Babčenka musí byť rýchlo a v plnom rozsahu vyšetrená," uviedol Holtgen.



Babčenko bol zavraždený v utorok večer na schodišti bytového domu v Kyjeve, kde s rodinou býval. Vrah ho niekoľkokrát odzadu strelil do chrbta. Zraneného novinára našla na prahu bytu jeho manželka, ktorá mu privolala lekársku pomoc. Babčenko svojim zraneniam podľahol počas prevozu do nemocnice.



Ukrajinská polícia prípad vyšetruje ako úmyselnú vraždu, pričom skúma niekoľko motívov vrátane Babčenkovej novinárskej činnosti. Prípadom sa začal zaoberať aj Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (SK Rossiji).



Kým predstavitelia ukrajinskej vlády vyslovili podozrenie, že podiel na Babčenkovej vražde má Rusko, ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo ukrajinské úrady, aby urobili všetko pre vyšetrenie tohto trestného činu. Ruský rezort diplomacie zároveň podotkol, že miera fyzického násilia a počet vrážd zamestnancov médií na Ukrajine sústavne stúpa.



Predstaviteľ Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre oblasť slobody médií Harlem Désir už v utorok povedal, že je Babčenkovou smrťou "zdesený". "Vyzývam ukrajinské úrady, aby podnikli okamžité a úplné vyšetrovanie," napísal Désir na Twitteri. 12 20 pel dem