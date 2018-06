Rada Európy žiada Rusko, aby prepustilo ukrajinského režiséra Sencova

V stredu zároveň právnici uväzneného režiséra informovali, že Európsky súd pre ľudské práva vyzval Sencova na ukončenie hladovky.

Moskva 21. júna (TASR) - Rada Európy vyzvala v stredu Rusko na prepustenie ukrajinského filmového režiséra Oleha Sencova, ktorý už vyše mesiaca drží hladovku vo väzení v Rusku.



Tajomník Rady Európy Thorbjörn Jagland počas stretnutia s ruskou komisárkou za ľudské práva Taťjanou Moskaľkovovou uviedol, že Oleh Sencov "by mal byť z humanitárnych dôvodov prepustený," informovala tlačová agentúra Interfax.



V stredu zároveň právnici uväzneného režiséra informovali, že Európsky súd pre ľudské práva vyzval Sencova na ukončenie hladovky. Súd tiež apeloval na Rusko, aby do 27. júna poskytlo podrobnosti o stave Sencova a o tom, ako sú vo väzení zabezpečené jeho práva.



Sencov je väznený v Rusku, v západosibírskom meste Labytnangi na území Jamalskoneneckého autonómneho okruhu. Od 14. mája drží hladovku za prepustenie 64 ukrajinských občanov, ktorých považuje za politických väzňov.



Sencova zadržali na Kryme v roku 2014 po tom, ako Rusko tento polostrov anektovalo. Súd ho poslal do väzenia na 20 rokov pre plánovanie teroristického činu, čo však on sám popiera.