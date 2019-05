Rada ministrov odsúhlasila zákaz jednorazových plastov od roku 2021

Smernicu, na základe ktorej má byť v celej EÚ od roku 2021 zavedený zákaz používania jednorazových plastových výrobkov, ako sú slamky, príbory alebo vatové tyčinky, už v marci schválili poslanci EP.

Brusel 21. mája (TASR) - Rada ministrov pre všeobecné záležitosti v utorok v Bruseli definitívne schválila zákaz používania jednorazových plastových výrobkov. Informovala o tom rakúska televízia ORF.



Smernicu, na základe ktorej má byť v celej EÚ od roku 2021 zavedený zákaz používania jednorazových plastových výrobkov, ako sú slamky, príbory alebo vatové tyčinky, už v marci schválili poslanci Európskeho parlamentu (EP).



Formálne schválenie nových pravidiel radou tak ukončilo tento legislatívny proces v EÚ.



Členské štáty EÚ chcú do roku 2029 dosiahnuť cieľ recyklovať až 90 percent plastových fliaš. Do roku 2025 musia plastové fľaše obsahovať najmenej 25 percent opätovne využiteľných zložiek a do roku 2030 by sa tento podiel mal zvýšiť o ďalších najmenej päť percent.



Cieľom opatrení na celoeurópskej úrovni, ktoré navrhla vlani v máji Európska komisia, je obmedziť množstvo plastového odpadu znečisťujúceho svetové moria a oceány.