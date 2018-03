Rada OSN pre ľudské práva nezasadá v dôsledku štrajku personálu OSN

Zamestnanci OSN patria v celosvetovom meradle k najlepšie plateným.

Ženeva 16. marca (TASR) - Zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva naplánované na piatok bolo zrušené vzhľadom na štrajk zamestnancov OSN, ktorí protestujú proti znižovaniu svojich miezd o 5,1 percenta a žiadajú kolektívne vyjednávanie. Informoval o tom švajčiarsky rozhlas a televízia RTS. Potvrdil to aj hovorca komisie Rolando Gómez.



Zrušené boli aj ďalšie zasadnutia naplánované na piatok, ktoré sa uskutočnia na budúci týždeň, v pondelok alebo v utorok. Stretnutia, ktoré sa mali konať v piatok v rámci zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva a ktorých organizátormi boli jednotlivé štáty alebo mimovládne organizácie, sa však konať budú.



Podľa prezidenta združenia zamestnancov OSN Iana Richardsa svedčí fakt, že väčšina - takmer 90 percent - z 1000 členov združenia podporila štrajk, o ich strate dôvery v spôsob rozhodovania o ich pracovných podmienkach. Zatiaľ nie je známe, koľko z asi 9000 radových zamestnancov OSN v Ženeve podporilo odborársky štrajk.



Richards okrem toho vyjadril ľútosť nad hromadným mailom so zastrašovaním, ktorý zaslala administratíva ženevskej centrály. Podľa Richardsa tento mail viacerých zamestnancov odradil od zapojenia sa do protestnej akcie.



Štrajk bude trvať len jeden deň, ale mohol by sa zopakovať a predĺžiť, ak Medzinárodná komisia pre civilných zamestnancov (ICSC), ktorá je pomocným orgánom Valného zhromaždenia OSN, neprerokuje znižovanie miezd personálu OSN na svojom budúcotýždňovom zasadnutí v New Yorku. ICSC je poverený reguláciou a koordináciou podmienok služby pre pracovníkov OSN.



Zamestnanci OSN patria v celosvetovom meradle k najlepšie plateným. Tí v Ženeve však znižovanie miezd pocítia veľmi výrazne vzhľadom na vysoké životné náklady, ktoré v tomto meste sú, upozornili odborári. Podľa nich sa znižovanie platov dotkne aj personálu OSN v Bangkoku (o desať percent) a v Tokiu (o 25 percent).