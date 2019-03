Rada OSN prijala rezolúciu o boji proti financovaniu terorizmu

Rezolúcia sa vzťahuje na množstvo starších, ako aj na nové spôsoby, akými teroristické organizácie - vrátane al-Káidy a Islamského štátu (IS) - získavajú zdroje na financovanie svojich operácií.

New York 29. marca (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) prijala na svojom štvrtkovom zasadnutí v New Yorku jednomyseľne rezolúciu s cieľom posilniť celosvetové úsilie v boji proti financovaniu terorizmu. Informovala o tom agentúra AP.



Rezolúcia, ktorej návrh predložilo Francúzsko, nariaďuje všetkým krajinám, aby zabezpečili, že ich domáce zákony budú dostačujúce na trestné stíhanie a potrestanie osôb zodpovedných za priame alebo nepriame financovanie "teroristických organizácií alebo samostatných teroristov za akýmkoľvek účelom".



BR OSN prijala zmienenú rezolúciu "v rozhodujúcom čase", uviedol prostredníctvom video odkazu z Ríma šéf úradu OSN pre boj s terorizmom Vladimir Voronkov.



"Nedávne útoky po celom svete ukazujú, že k teroristickým skupinám sa naďalej dostávajú finančné prostriedky z nelegálnych i legálnych tokov," povedal ruský diplomat. "Spoločné úsilie o zdvojnásobenie celosvetovej pozornosti na zastavenie financovania terorizmu je preto dôležitou témou," dodal Voronkov.



Bezpečnostná rada sa zaoberala financovaním terorizmu už vo svojich predošlých rezolúciách prijímaných od teroristických útokov v USA 11. septembra 2001. Ide však o prvú rezolúciu, ktorá sa zameriava výhradne na túto otázku a takisto berie do úvahy nové metódy, ktoré extrémistické skupiny a ich pridružené organizácie zaviedli na získavanie finančných prostriedkov.



Uznesenie taktiež od 193 členských štátov OSN žiada, aby sa zaviazali, že všetky opatrenia, ktoré v boji proti terorizmu a jeho financovaniu uskutočnia, budú v súlade s medzinárodným humanitárnych právom, ľudskými právami a právami utečencov.