Rajoy je ochotný stretnúť sa s novým katalánskym premiérom

Španielsky premiér Rajoy však napriek tomu zopakoval, že je proti nezávislosti Katalánska.

Sofia/Madrid 16. mája (TASR) - Španielsky premiér Mariano Rajoy je pripravený stretnúť sa s novým predsedom katalánskej vlády Quimom Torrom. Rajoy však napriek tomu zopakoval, že je proti nezávislosti Katalánska.



Reagoval tak na slová Torru, ktorý sa v utorok na tlačovej konferencii v Berlíne, kam odcestoval na stretnutie so svojím predchodcom v úrade Carlesom Puigdemontom, obrátil na Rajoya so žiadosťou, aby určil dátum a miesto ich stretnutia. Torra podľa televíznej stanice BFMTV dodal, že v tomto zmysle napíše Rajoyovi aj list.



"Samozrejme, že prijmem regionálneho premiéra, ak ma o to požiada. Som k dispozícii na rozhovor," uviedol Rajoy v utorok večer v Sofii. Dodal však, že "nezávislá republika v Katalánsku nebude".



Rajoy podľa agentúry EFE povedal, že nikdy neodmietal rokovať s predsedom katalánskej vlády či akejkoľvek inej autonómnej oblasti v rámci Španielska, pretože "by to nemalo zmysel". Poznamenal však, že viesť dialóg s Puigdemontom "nebolo ľahké".



Rajoy sa v utorok v Madride stretol s lídrom španielskych socialistov (PSOE) Pedrom Sánchezom. Spoločne analyzovali najnovšiu situáciu v Katalánsku a uplatňovanie článku 155 španielskej ústavy, na ktorého základe Madrid vlani na jeseň prevzal správu nad regiónom po tom, ako katalánsky parlament jednostranne vyhlásil nezávislosť tohto prosperujúceho regiónu od zvyšku Španielska.



Podobné stretnutie ako so Sánchezom bude mať Rajoy vo štvrtok s lídrom centristickej strany Občania (Ciudadanos) Albertom Riverom.