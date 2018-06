Mariano Rajoy odstupuje z funkcie predsedu Ľudovej strany

Na margo svojho odchodu z pozície predsedu strany Rajoy povedal, že je to lepšie preňho, pre stranu i pre Španielsko, informovala agentúra Reuters.

Madrid 5. júna (TASR) - Bývalý španielsky premiér Mariano Rajoy odstupuje z funkcie predsedu konzervatívnej Ľudovej strany (PP). Stalo sa tak po tom, ako mu parlament minulý piatok vyslovil nedôveru v dôsledku korupčného škandálu týkajúceho sa PP.



Na margo svojho odchodu z pozície predsedu strany Rajoy povedal, že je to lepšie preňho, pre stranu i pre Španielsko, informovala agentúra Reuters.



"Pre stranu urobil to najlepšie, čo mohol," uviedol o Rajoyom rozhodnutí analytik Antonio Barroso zo spoločnosti Teneo Intelligence. "V rámci PP sa otvorí proces obnovy. Bola to jediná strana, ktorá v uplynulých rokoch neobnovila svoje vedenie a to ju stiahlo dolu," vysvetlil.



Podľa Reuters Rajoy bude funkciu predsedu zastávať až do zvolenia svojho zástupcu straníckym zjazdom.



Dlhoročného španielskeho premiéra, ľudovca Mariana Rajoya, na odstúpenie z premiérskej funkcie vyzvali všetky opozičné strany. Stalo sa tak po tom, ako súd v súvislosti s rozsiahlym korupčným škandálom rozhodol, že Rajoyova vládnuca Ľudová strana (PP) profitovala z korupčnej schémy a nariadil jej zaplatiť pokutu vo výške 245.000 eur.



Už pred súdnym verdiktom v tomto prípade však bol Rajoy terčom kritiky za spôsob, akým pristupoval k riešeniu krízy v Katalánsku, kde tamojší separatisti vlani na jeseň jednostranne vyhlásili nezávislosť tohto regiónu od zvyšku Španielska. Nespokojnosť katalánskych voličov PP s Rajoyovým prístupom sa prejavila aj tým, že v regionálnych voľbách vlani v decembri časť z nich odovzdala svoje hlasy stredopravej strane Občania (Ciudadanos/Ciutadans).



Korupčný škandál - známy aj ako Operación Gürtel - je považovaný za jeden z najväčších v histórii demokratického Španielska. Na verejnosť prvýkrát prenikol v roku 2009. Týka sa podplácania politikov z vládnucej PP španielskymi podnikateľmi, ktorí sa vďaka úplatkom dostávali k lukratívnym verejným zákazkám.



V máji bolo v tejto kauze na rôzne tresty odsúdených 29 osôb z prostredia PP vrátane bývalého pokladníka a viacerých vysokopostavených členov vedenia.



Rajoy sa stal prvým úradujúcim premiérom v dejinách Španielska, ktorý ako svedok vypovedal pred súdom. Táto situácia mala za následok výzvy na jeho odstúpenie. Rajoy však odmietal akékoľvek pochybenie.



Šesťdesiattriročný Rajoy bol premiérom od decembra 2011. Od jesene 2016 stál na čele menšinovej vlády, pretože parlamentné voľby v roku 2015 a ani predčasné parlamentné voľby 2016 nepriniesli jasnú majoritu pre niektorý z politických táborov, ale skôr patovú situáciu.