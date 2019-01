Rakety vypálené z izraelských lietadiel zasiahli sklad na letisku

Predpokladá sa, že Izrael stál už za celým radom náletov v Sýrii, ktorých terčmi boli sily znepriateleného Iránu a Hizballáhu.

Damask 12. januára (TASR) - Jeden zo skladov na medzinárodnom letisku pri sýrskej metropole Damask zasiahli v piatok neskoro večer rakety vypálené z izraelských lietadiel, pričom nikto neutrpel zranenia, vznikli však hmotné škody. Oznámil to nemenovaný predstaviteľ sýrskej armády, ktorého vyjadrenie citované štátnymi médiami prevzala tlačová agentúra AP.



Izraelské lietadlá prichádzajúce z juhu vypálili niekoľko rakiet na oblasti blízko Damasku okolo 23.15 h miestneho času (22.15 h SEČ). Podľa uvedeného zdroja sýrska protivzdušná obrana väčšinu týchto rakiet zostrelila. Predstaviteľ neuviedol, aké ďalšie objekty boli terčmi piatkového útoku.



Libanonská televízna stanica al-Manár, spriaznená so šiitským militantným hnutím Hizballáh, označila útok za rozsiahlejší než zvyčajne. Cielený mal byť na damaské východné predmestie Dumajr, ako aj na územie medzi mestom Kiswa južne od Damasku a západnejšie ležiacou hranicou s Libanonom.



Mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva so sídlom v Británii informovala, že niektoré rakety zasiahli oblasť pri damaskom letisku, iné zase dopadli pri Kiswe, kde sa nachádzajú stanovištia a skladiská jednotiek Iránu a Hizballáhu, bojujúcich v sýrskej vojne na strane tamojšej vlády.



Izrael zatiaľ neposkytol žiadne vyjadrenie, podobné útoky v minulosti však komentoval iba zriedkavo.



Sýrska štátna televízia v piatok neskoro večer uviedla, že v Damasku bolo zreteľne počuť výbuchy. Spočiatku však nebolo jasné, či išlo o ďalší útok izraelských vzdušných síl, ktoré zaútočili na objekty v Sýrii naposledy na Prvý sviatok vianočný. Izraelské lietadlá operujúce nad Libanonom vtedy vypálili rakety do oblastí blízko Damasku, pričom zasiahli sklad zbraní a zranili troch vojakov. Izraelské drony a vojenské lietadlá bolo počuť v Libanone aj v piatok popoludní.



