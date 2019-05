Z pásma Gazy hlásia ďalšie straty na životoch

V Aškelone prišiel o život muž, ktorého dom dostal zásah raketou. Podľa izraelskej armády ide o prvú civilnú obeť od vojny v roku 2014.

Jeruzalem/Gaza 5. mája (TASR) - Životy troch Izraelčanov si vyžiadali pokračujúce raketové útoky militantných Palestínčanov z pásma Gazy na územie Izraela. Napísal to denník Times of Israel.



Dvaja muži podľahli svojim zraneniam v nemocnici v meste Aškelon, ktoré utrpeli po tom, ako raketa vystrelená z pásma Gazy ovládaného radikálnym palestínskym hnutím Hamas zasiahla tamojšiu továreň, v ktorej pracovali.



Takisto v Aškelone prišiel o život muž, ktorého dom dostal zásah raketou. Podľa izraelskej armády ide o prvú civilnú obeť od vojny v roku 2014. Pri raketových útokoch na židovský štát utrpelo od soboty zranenia viac ako 80 ľudí.



Izraelské odvetné letecké a pozemné útoky na pásmo Gazy si podľa miestneho ministerstva zdravotníctva vyžiadali najmenej deväť mŕtvych. Pri cielenom útoku zahynul aj veliteľ hnutia Hamas, ktorý bol podľa izraelskej armády zodpovedný za transfer peňazí z Iránu pre teroristické organizácie v pásme Gazy vrátane Hamasu a Palestínskeho islamského džihádu.



Izraelská armáda (IDF) na Twitteri zároveň dôrazne poprela svoju zodpovednosť za sobotňajšiu smrť tehotnej 37-ročnej Palestínčanky a jej 14-mesačnej dcéry v pásme Gazy a pripísala ju "nefunkčnej rakete vypálenej teroristickými skupinami". Vyzvala tiež novinárov, aby nešírili "lži Hamasu". "Palestínske zbrane spôsobili včera v Gaze tragickú smrť matky a jej dieťaťa. Hamas z nej obvinil Izrael. Novinári túto lož šírili. Z nášho hodnotenia vyplýva, že incident nemal nič spoločné s údermi IDF," uvádza armáda.



Izraelský bezpečnostný kabinet v nedeľu nariadil posilnenie ozbrojených síl, delostrelectva a pechoty a pokračovanie "masívnych útokov" na ciele Hamasu a Palestínskeho islamského džihádu v pásme Gazy.



Izraelská armáda uviedla, že v pásme Gazy doteraz zasiahla 260 vojenských cieľov. Palestínski militanti odpálili smerom na Izrael od soboty viac ako 450 rakiet a mínometných striel.



Eskalácia napätia nasleduje po piatkových protestoch v pohraničnom pásme Gazy a Izraela, ktoré boli najnásilnejšími za posledných niekoľko týždňov — boli pri nich zabití štyria Palestínčania a zranenia utrpelo ďalších 51.



Nová vlna raketových útokov prichádza v čase, keď sa premiér Benjamin Netanjahu snaží po nedávnych voľbách zostaviť novú vládu. Izrael bude navyše od 14. do 18. mája hostiť v Tel Avive pesničkovú súťaž Eurovízie, ktorej prípravy naďalej prebiehajú.