Rakúska ministerka K. Kneisslová ukončila cestu po západnom Balkáne

Plánovanú návštevu rakúskej ministerky zahraničných vecí v regióne poznačila opätovná eskalácia napätia vo vzťahoch medzi Belehradom a Prištinou.

Belehrad 28. marca (TASR) - Šéfka rakúskej diplomacie Karin Kneisslová ukončila v stredu v Belehrade svoju okružnú cestu po západnom Balkáne, v rámci ktorej rokovala v pondelok v kosovskej Prištine a v utorok v macedónskom Skopje, odkiaľ sa presunula do srbskej metropoly.



Plánovanú návštevu rakúskej ministerky zahraničných vecí v regióne poznačila opätovná eskalácia napätia vo vzťahoch medzi Belehradom a Prištinou. Nastala po zadržaní a pondelkovej deportácii riaditeľa srbského vládneho úradu pre Kosovo Marka Djuriča z Kosova do Srbska v súvislosti s jeho nelegálnym pobytom na kosovskom území.



Práve toto napätie bolo podľa agentúry APA ústrednou témou stredajšieho rozhovoru Kneisslovej so srbskou premiérkou Anou Brnabičovou. Všetci zainteresovaní majú podľa rakúskej ministerky záujem na tom, aby sa situácia v oblasti už ďalej nezhoršovala. Na margo prípadného sprostredkovania Kneisslová uviedla, že by sa na takúto misiu dala iba v prípade, že ju o to požiadajú.



Obe strany deklarovali spoločné záujmy v témach týkajúcich sa Európskej únie, ktorej bude Rakúsko predsedať v druhom polroku 2018.



Prijatie u srbského prezidenta Aleksandara Vučiča ani plánovaná schôdzka rakúskej ministerky zahraničných vecí s jej srbským rezortným partnerom Ivicou Dačičom sa neuskutočnili. Vučič stretnutie odriekol s odvolaním sa na incident v Kosove, Dačič pre naliehavú cestu do Afriky.



Karin Kneisslová sa v Belehrade stretla aj so zástupcami tamojších mimovládnych organizácií a predstaviteľmi rakúskych firiem pôsobiacich v Srbsku.