Rakúska ministerka zahraničných vecí rokovala v Moskve

Moskva 20. apríla (TASR) - Šéfka rakúskej diplomacie Karin Kneisslová, ktorá absolvovala v piatok nabitý program rokovaní v ruskej metropole, bilancovala svoju návštevu Moskvy pred odletom do vlasti pozitívne. Priebeh rozhovorov označila za dobrý, osobitne vyzdvihla stretnutie so sprostredkovateľom OSN pre Sýriu Staffanom de Misturom.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na spoločnej tlačovej konferencii s hostkou z Viedne po bilaterálnych rokovaniach konštatoval, že nevidí možnosť pre sprostredkovanie rakúskej strany medzi Ruskom a Západom v otázke konfliktu v Sýrii.



Podľa vlastných slov si ruský šéfdiplomat však veľmi váži úsilie Viedne o zlepšenie atmosféry okolo konfliktu v Sýrii.



Kneisslová predtým zopakovala ponuku Rakúska usilujúceho sa o úlohu sprostredkovateľa vrátane Viedne ako dejiska pre prípadné rokovania. Bez toho, aby kritizovala ruskú stranu, zdôraznila, že sýrsky problém nemožno vyriešiť vojenskou cestou, a vyzvala všetky zainteresované strany, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu.



Opakovane podčiarkla solidaritu Rakúska s Veľkou Britániou v kauze otravy bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry. Konštatovala, že aféra zaťažuje vzťahy medzi EÚ a Ruskou federáciou, súčasne však pripomenula, že v súlade s praxou Rakúska - sídla medzinárodných organizácií, jej krajina na rozdiel od iných nevypovedala žiadnych ruských diplomatov.



Rakúska ministerka vyzdvihla pozitívny vývoj dvojstranných vzťahov, spomenula štvrtkové otvorenie Rakúskeho inštitútu, ale pripomenula, že Viedeň mimoriadne pozorne sleduje aj vývoj v Rusku v oblasti ľudských práv.



Šéf ruskej diplomacie obvinil Západ v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a pranieroval solidaritu Únie s "pučistami" v Kyjeve. Kompromisy ruskej strany, ktoré by mohli viesť k zmierneniu sankcií Európskej únie, Lavrov vylúčil.



Podľa jeho slov Moskva nedopustí, aby sa prepisovala minská mierová dohoda. Lavrov kritizoval návrh amerického splnomocnenca pre Ukrajinu Kurta Volkera na vyslanie rozšírenej mierovej misie OSN na východ Ukrajiny, ktorý nemá nič spoločné s dohodou z bieloruskej metropoly. Ak tu ktosi očakáva ústupok Ruska, nedočká sa, naznačil a vyjadril nádej, že napokon zvíťazí zdravý rozum.



Hostiteľ potvrdil, že sa Rusko v Sýrii zasadzuje len o zachovanie jednotnosti tejto krajiny a umožnenie rozhodovania jej občanov o vlastnom osude. Všetky aktivity Moskvy smerujú iba k tomuto výsledku, konštatoval. Geopoliticky motivované kroky zamerané na likvidáciu Sýrie však ruská strana odmieta.



Kneisslová sa ešte pred Lavrovom stretla so Staffanom de Misturom, v ktorého programe bola ešte v ten istý deň neskôr aj schôdzka s Lavrovom a na záver návštevy v Moskve aj s predstaviteľmi organizácie Memorial usilujúcej sa o rešpektovanie ľudských práv.