Rakúska polícia bude môcť sledovať komunikáciu na internete

Viedeň 21. februára (TASR) - Rakúska polícia získa rozsiahle právomoci na monitorovanie ciest, verejnej dopravy a internetovej komunikácie. Umožní jej to balíček bezpečnostných opatrení, ktorý v stredu schválila vláda, píše agentúra DPA.



Podľa plánu, ktorý však ešte musí schváliť parlament, získajú orgány prístup k obrazovým a zvukovým monitorovacím systémom súkromných spoločností, ktoré ponúkajú služby verejnosti. Ide napríklad o spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na prepravu.



Polícia má tiež napríklad pri vyšetrovaní vážnych zločinov a terorizmu získať prístup ku komunikačným programom ako WhatsApp a Skype. Zabezpečiť by ho mala inštalácia odpočúvacieho softvéru.



Vláda chce zároveň rozšíriť používanie systémov cestnej kontroly, ktoré zaznamenávajú evidenčné čísla áut.



Zatiaľ čo Súdny dvor EÚ zrušil smernicu Únie o povinnom uchovávaní telekomunikačných údajov, rakúska vláda prišla s alternatívou s názvom "rýchle zmrazenie". Rakúske orgány by na základe tejto alternatívy mohli pri vyšetrovaní určitých trestných činov nariadiť telekomunikačným firmám ukladanie užívateľských údajov až na jeden rok.



Podľa rakúskych ministrov vnútra a spravodlivosti Herberta Kickla a Josefa Mosera tieto opatrenia do masového sledovania nevyvrcholia. Je však potrebné reagovať na vývoj terorizmu a závažnej trestnej činnosti.



"Zločinci sa zlepšujú," vyhlásil v tejto súvislosti Kickl.