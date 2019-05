Rakúska polícia vyhlásila pátranie po kontroverznom ruskom umelcovi

Voči Olegovi Vorotnikovovi bolo v Rakúsku vznesené obvinenie z vytvorenia a vedenia vojenskej organizácie Der Krieg a z nezákonného obchodovania so zbraňami na území Štajerska.

Viedeň/Moskva 10. mája (TASR) - Rakúska polícia vyhlásila medzinárodné pátranie po zakladateľovi ruskej umeleckej skupiny "Vojna" Olegovi Vorotnikovovi, ktorý je obvinený z nezákonného obchodovania so zbraňami. Informovala o tom agentúra Interfax.



Umelecká skupina Vojna vo svojom vyhlásení, zverejnenom na sociálnej sieti Twitter, informovala, že "voči Olegovi Vorotnikovovi... bolo (v Rakúsku) vznesené obvinenie z vytvorenia a vedenia vojenskej organizácie Der Krieg a z nezákonného obchodovania so zbraňami na území Štajerska. Rakúska polícia po ňom vyhlásila medzinárodné pátranie".



V súvislosti s obvinením z nezákonného obchodovania so zbraňami vydala rakúska polícia vlani v septembri na Vorotnikova zatykač.



V Rusku proti Vorotnikovovi vedú trestné konanie v súvislosti s útokom na verejného činiteľa a urážkou predstaviteľa úradov. Dopustil sa ich ešte v roku 2011 v Petrohrade.



Pred vyšetrovaním sa skrýval a napokon aj s manželkou Nataliou Sokolovou ušiel. V máji 2011 naňho Rusko vydalo medzinárodný zatykač.



Začiatkom roku 2018 manželia strávili mesiac v utečeneckom tábore vo Švajčiarsku, odkiaľ ušli do Rakúska. V rokoch 2016-17 žili spolu s deťmi v Taliansku aj v Česku, kde sa však rozhádali s miestnymi umelcami, ktorí im pôvodne pomáhali. Votortnikov svojho času pre české médiá uviedol, že k sporom došlo pre jeho sklamanie sa v Západe a jeho proruské postoje.



Umelecká skupina Vojna vznikla v roku 2007. Pri jej založení boli okrem Vorotnikova a Sokolovej aj Piotr Verzilov a Nadežda Tolokonnikovová - známi aj z punkového zoskupenia Pussy Riot.



Skupina Vojna sa preslávila odvážnymi performance kritickými k ruskému režimu. K najznámejším patrí akcia Úd v zajatí FSB z roku 2010 – umelci vtedy na zdvíhací most naproti petrohradskému oddeleniu ruskej tajnej služby FSB namaľovali obrí penis. Na jeseň toho istého roku Vorotnikova zatkli pri akcii Palácový prevrat, pri ktorej umelci pod zámienkou hľadania stratenej lopty prevrátili na strechu niekoľko policajných áut.