Polícia vyšetruje údajný únos ženy v Eisenstadte

Viedeň 23. januára (TASR) - Rakúska polícia vyšetruje záhadné zmiznutie 88-ročnej ženy, ktorú zrejme uniesli priamo na ulici v Eisenstadte, metropole spolkovej krajiny Burgenland. Podľa rakúskych médií išlo o matku šéfa nadácie spravujúcej majetky šľachtického rodu Esterházyovcov, informovala v stredu agentúra AFP.



K predpokladanému únosu došlo v utorok popoludní, keď starenka kráčala po ulici spolu so svojou opatrovateľkou. Zastali pri nej dve čierne limuzíny, zrejme so zahraničnými poznávacími značkami. Z jednej vystúpili muž a žena, druhú riadila žena. Žena z prvého auta pristúpila k opatrovateľke a odsotila ju nabok, napísal denník Kurier. Trojica dôchodkyňu následne posadila do jedného z áut a odišla smerom k štvrti Kleinhöflein.



V Eisenstadte a v celom Burgenlande sa krátko po čine rozbehlo rozsiahle pátranie. Na uliciach hliadkovali ozbrojení príslušníci polície, ktorí zastavovali a prehľadávali autá. Podľa správ svedkov išlo hlavne o vozidlá s maďarskými evidenčnými číslami.



Podľa rakúskej polície má celé pátranie aj medzinárodný rozmer. Podľa rakúskeho ministra vnútra Herberta Kickla však nie je jasné, "či ide o únos v klasickom zmysle slova".



Úrady odmietli zverejniť totožnosť obete. Podľa rakúskych médií ide o matku Stefana Ottrubaya, riaditeľa nadácie, ktorá spravuje rodinné majetky Esterházyovcov, jedného z popredných šľachtických rodov v niekdajšom Uhorsku. Jedna z vetiev rodu sídlila práve v Eisenstadte.