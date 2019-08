Rakúska strana ÖVP chce zakázať politický islam

ÖVP chce teraz zaviesť tresty odňatia slobody za činnosť v mene politického islamu, ako i trestnoprávne priťažujúce skutočnosti pre nábožensko-fundamentalisticky motivované zločiny.

Viedeň 16. augusta (TASR) - Rakúska ľudová strana (ÖVP) chce zakázať politický islam a rozpustiť hnutie identitárov. Informovala o tom v piatok verejnoprávna stanica ORF.



Po stredajšom predstavení správy o ochrane ústavy avizovala ÖVP "rozsiahly balík opatrení na boj proti extrémizmu v Rakúsku". "Paralelné spoločnosti, politický islam a pravicový extrémizmus nesmú mať v našej krajine nijaké miesto," vyhlásil šéf rakúskej pobočky ÖVP Gernot Blümel.



"V nadchádzajúcom volebnom programe sa zameriame na päť bodov," uviedla vo svojej vyhláške ÖVP. Štyri z týchto opatrení sa týkajú politického islamu, ktorý chce strana zakázať prostredníctvom trestného zákonníka. Rozpustené má byť i krajne pravicové hnutie identitárov.



Ako pripomenula ORF, niektoré z požiadaviek ÖVP boli zakotvené už vo vládnom programe nedávnej koalície ÖVP so Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), ktorej sa ich však nepodarilo presadiť.



Zákaz politického islamu bol už predtým súčasťou vládnej dohody. ÖVP chce teraz zaviesť tresty odňatia slobody za činnosť v mene politického islamu, ako i trestnoprávne priťažujúce skutočnosti pre "nábožensko-fundamentalisticky motivované zločiny".



Rovnako sa v programe koalície ÖVP a FPÖ nachádzalo aj posilnenie a rozšírenie kompetencií úradu, ktorý má na starosti presadzovanie právne záväzných náboženských predpisov v Rakúsku.



Tretí bod predstavuje vytvorenie dokumentačného strediska pre politický islam. Vzorom pre jeho založenie sa má stať Dokumentačný archív rakúskeho odboja (DÖW).



Aj toto rozhodnutie už v marci oznámila vtedajšia vládna koalícia ÖVP-FPÖ. Strana bývalého kancelára Sebastiana Kurza sa vyslovila za vznik medzinárodného tribunálu IS pre vojnové zločiny. Podľa informácií ÖVP by mali byť bojovníci Islamského štátu súdení na Blízkom východe, kde by si aj odpykali svoje tresty.



Podobný návrh predložil vo februári aj vtedajší minister vnútra Herbert Kickl (FPÖ). Najnovšie sa o otázke zriadenia takýchto tribunálov v súvislosti s návratom európskych bojovníkov IS vedú diskusie aj v Nemecku a Holandsku.



Zmeny sa majú dotknúť aj zákona o spolkoch. Cieľom je, "aby mohli byť v budúcnosti ľahšie rozpustené tie združenia, ktoré sa radia medzi extrémistické organizácie".



Návrh chce pritom zrušiť najmä hnutie identitárov, ktorého preverenie v marci ohlásil aj bývalý kancelár Kurz. Stalo sa tak po tom, ako vyšlo najavo finančné prepojenie medzi útočníkom Brentonom Tarrantom, ktorý v marci v dvoch mešitách v meste Christchurch na Novom Zélande zastrelil 51 ľudí, a krajne pravicovým hnutím identitárov v Rakúsku.



Identitári sú krajne pravicové hnutie, ktoré je najaktívnejšie vo Francúzsku, Rakúsku a Nemecku. Nemecko ho začiatkom roku vyhlásilo za extrémistickú organizáciu.