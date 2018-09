Rakúske vládne strany obhajujú zámer zachovať kontroly na hraniciach

Kickl ubezpečil, že Rakúsko bude svoje hranice chrániť podľa vlastného uváženia a nenechá si zasahovať do svojich výsostných práv.

Viedeň 26. septembra (TASR) - Strany rakúskej vládnej koalície chcú do budúcnosti zachovať kontroly na štátnych hraniciach, keďže si to bezpečnostná situácia vyžaduje. Tlačová agentúra APA o tom informovala s odvolaním sa na stredajšie vyjadrenia vládnych politikov na pôde parlamentu.



"Od dosiahnutia riadneho stavu sme vzdialení svetelné roky," zdôvodnil zámer minister vnútra Herbert Kickl z pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Hovorca koaličnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) pre oblasť bezpečnosti Werner Amon označil zachovanie hraničných kontrol takisto za potrebné, hoci zároveň aj poľutovaniahodné.



Kickl ubezpečil, že Rakúsko bude svoje hranice chrániť podľa vlastného uváženia a nenechá si zasahovať do svojich výsostných práv. Za naivnú pritom označil predstavu, že pokiaľ ide o prílev utečencov, najhoršia situácia už pominula. Predseda parlamentného klubu FPÖ Walter Rosenkranz k tomu dodal, že "v tomto svete nie je miesto pre sociálnu romantiku".



Rakúsky minister vnútra ešte začiatkom apríla avizoval v liste adresovanom Európskej komisii a rezortným partnerom predĺženie kontrol na hraniciach so Slovinskom i Maďarskom. Zároveň upozornil, že Viedeň si vyhradzuje právo vykonávať "dočasné a selektívne" kontroly na hraniciach so všetkými susednými krajinami počas svojho polročného predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sa začalo 1. júla.



Kickl v stredu vyzdvihol sprísňovanie azylovej politiky Rakúska a dodal, že podobné smerovanie by privítal aj na európskej úrovni, napríklad vo forme zriaďovania tzv. vyloďovacích platforiem pre migrantov smerujúcich do Európy. Amon v tejto súvislosti zdôraznil, že riešenie utečeneckej problematiky môže prebiehať iba európskej úrovni, pričom je potrebná účinná ochrana vonkajších hraníc. Do splnenia tohto cieľa však musia byť uplatňované národné kontroly.



Opozícia doterajší postup vlády ÖVP a FPÖ ostro kritizovala, pričom jej vyčítala nečinnosť, pokiaľ ide o zrýchlenie azylových konaní, spravodlivejšieho prerozdeľovania utečencov na základe európskych kvót alebo dohôd o repatriácii odmietnutých žiadateľov o azyl.