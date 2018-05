Rakúskeho podnikateľa zadržali v súvislosti s detskou pornografiou

Rakúšan v kluboch v Arade, ale aj v pohraničných regiónoch susedných štátov získaval neplnoleté dievčatá pre výrobu pornografických materiálov.

Bukurešť/Viedeň 24. mája (TASR) - Rakúskeho podnikateľa, majiteľa špedičnej firmy, zadržali z iniciatívy rumunského Riaditeľstva pre vyšetrovanie organizovanej kriminality a terorizmu, a to pre podozrenie z trestných činov v oblasti detskej pornografie.



O stredajšom večernom zadržaní podozrivého v západorumunskom meste Arad informovali vo štvrtok tak rumunské, ako aj rakúske médiá.



Podľa rumunských zdrojov ide o 67-ročného Dietera K., ktorý je podľa internetového serveru jurnalul.ro majiteľom špedičnej firmy so 40 pobočkami po celom starom kontinente a s obratom 400 miliónov eur.



Na zaistenom podnikateľovom počítači sa našiel materiál pornografického charakteru.



Ďalšie vyšetrovanie potom ukázalo, že Rakúšan v kluboch v Arade, ale aj v pohraničných regiónoch susedných štátov získaval neplnoleté dievčatá pre výrobu pornografických materiálov. Niektoré fotografie mu zasielali samotné dievčatá. Podnikateľ si ich ukladal alebo distribuoval ďalej.



Dôvodne podozrivého mali ešte vo štvrtok predviesť pred sudcu, ktorý by mal rozhodnúť o návrhu prokuratúry uvaliť na Rakúšana vyšetrovaciu väzbu.



Objasňovanie prípadu podnietili trestné oznámenia rodičov viacerých zneužitých dievčat. Poškodené poskytli potom popis dôvodne podozrivého.