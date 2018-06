Rakúski vojaci na Golanských výšinách nepochybili

Vojaci využili všetky možnosti na minimalizáciu prípadných obetí z radov príslušníkov sýrskej tajnej služby, z ktorých deviati prišli o život v pašerákmi nastavenej pasci.

Viedeň 5. júna (TASR) - Rakúski príslušníci mierovej misie OSN na Golanských výšinách konali v septembri 2012 v súlade s príkazmi a platným mandátom. Vojaci využili všetky možnosti na minimalizáciu prípadných obetí z radov príslušníkov sýrskej tajnej služby, z ktorých deviati prišli o život v pašerákmi nastavenej pasci.



Vyplýva to z obsahu záverečnej správy vyšetrovacej komisie, ktorú po zverejnení videozáznamu incidentu pripraveného samotnými príslušníkmi rakúskeho kontingentu mierových síl zriadil šéf rakúskeho rezortu obrany Mario Kunasek.



Dokument prezentoval v utorok vo Viedni generálny tajomník rakúskeho ministerstva obrany Wolfgang Baumann spoločne so zástupcami ozbrojených síl a odborníkom na medzinárodné právo Siegmarom Stadlmeierom.



Pri detailnom popise udalostí spred takmer šiestich rokov vyšlo najavo, že rakúski vojaci v súlade s mandátom monitorovali pohyby ozbrojencov v pohraničí a pri stretnutí s príslušníkmi sýrskej tajnej polície ich slovami Take care, take care! aj varovali, čo však bolo maximom, čo mohli v rámci daného mandátu učiniť. Modré prilby totiž za žiadnych okolností nesmú zasahovať do prípadných ozbrojených zrážok.



Informoval o tom verejnoprávny rakúsky rozhlas ORF.



Rakúsko sa po dlhoročnom pôsobení na Golanských výšinách stiahlo z tejto mierovej misie v roku 2013, niekoľko mesiacov po predmetnom incidente - zdôvodniac to bojmi medzi vládnymi silami a povstalcami v okolí jedného zo stanovíšť modrých prílb.



Ako však odznelo na utorkovej prezentácii záverečnej správy vyšetrovacej komisie, stalo sa tak až po eskalácii situácie v regióne a po podstatne horších incidentoch, ako je ten zmienený.



O videozázname informoval v apríli viedenský týždenník Falter.



Podľa názoru šéfredaktora tohto periodika Floriana Klenka mohli vojaci zabrániť zločinu, zostáva však právnou otázkou, či tak museli urobiť. Podľa vtedajšieho názoru redakcie by sa malo preskúmať, či OSN nevydala nariadenie, ktoré vojakom zabránilo v konkrétnom prípade použiť zdravý rozum a zachrániť životy ľudí smerujúcich do pasce.



Videozáznam zachytil tak prípravu pasce zločincami v hornatej krajine, ako aj následný príchod bieleho motorového vozidla so sýrskymi tajnými, ich konzultáciu s Rakúšanmi a potom očakávaný záver, po ktorom sa vojaci z alpskej republiky ešte rozprávali o tom, či má vôbec zmysel privolať sanitku.