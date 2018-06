Rakúsko a Nemecko chcú s Talianskom spolupracovať v otázke migrantov

Kurz vyhlásil, že "os ochotných" tvorená Rímom, Viedňou a Berlínom dáva zmysel, pretože tieto krajiny sa nachádzajú na jednej z hlavných trás pre migrantov.

Berlín 13. júna (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz a nemecký minister vnútra Horst Seehofer v stredu v Berlíne uviedli, že ich krajiny budú spolupracovať s Talianskom v otázke ilegálnej migrácie.



Kurz vyhlásil, že "os ochotných" tvorená Rímom, Viedňou a Berlínom dáva zmysel, pretože tieto krajiny sa nachádzajú na jednej z hlavných trás pre migrantov, ktorí prekročili Stredozemné more a dostali sa do Európy.



Podľa rakúskeho kancelára sa rastúci počet európskych vlád zhoduje na potrebe obmedziť nekontrolovanú migráciu a zasiahnutiu proti pašovaniu ľudí.



Seehofer uviedol, že v utorok večer hovoril so svojím talianskym rezortným partnerom Matteom Salvinim, ktorý mu navrhol vytvorenie spomínanej osi ochotných. Dodal, že tieto tri krajiny budú v týchto záležitostiach spolupracovať.



Agentúra AP pripomína, že Seehofer zastáva v súvislosti s migráciou tvrdú líniu, čo ho odlišuje od nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.



Tá ponúkla v utorok rakúskemu kancelárovi podporu na obdobie blížiaceho sa predsedníctva Rakúska v Rade EÚ. Konštatovala, že v súvislosti s aktuálnymi zahraničnopolitickými výzvami je dôležité, aby Európa bola silná a jednotná.