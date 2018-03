Afganec zadržaný po útokoch nožom vo Viedni bol vlani vo väzení

Vypočúvanie v súvislosti s oboma stredajšími útokmi, ktoré si vyžiadali celkove štyroch zranených, je už zavŕšené, pričom sa neobjavili nijaké ďalšie závažné zistenia.

Viedeň 9. marca (TASR) - Dvadsaťtriročný Afganec, ktorého zadržali vo Viedni po dvoch stredajších útokoch nožom v mestskej časti Leopoldstadt, strávil vlani niekoľko mesiacov v rakúskom väzení, kde si odpykával trest za drogovú trestnú činnosť. Podľa agentúry APA to v piatok potvrdila rakúska polícia.



Muža, ktorého médiá identifikovali ako žiadateľa o azyl afganského pôvodu Džafara S., zadržali v Rakúsku už 8. augusta 2017 pre podozrenie z obchodovania s drogami. Následne si odpykával od 30. augusta trest vo väzení, ktoré opustil 8. decembra.



Polícia má podľa APA odovzdať tohto mladíka v najbližších hodinách opäť justícii. Vypočúvanie v súvislosti s oboma stredajšími útokmi, ktoré si vyžiadali celkove štyroch zranených, je už zavŕšené, pričom sa neobjavili nijaké ďalšie závažné zistenia.



Zadržaný Afganec pri vypočúvaní vysvetlil prvý z útokov "agresívnou náladou a hnevom vyvolaným svojou celkovou životnou situáciou". Útok sa odohral okolo 19.45 h, keď pri námestí Nestroyplatz napadol a zranil troch členov jednej rodiny.



Pri ďalšom útoku, ktorého dejiskom bolo približne o pol hodiny neskôr námestie Praterstern, zaútočil Afganec takisto nožom na svojho krajana. Toho pri vypočúvaní kriminalistami označil za známeho, na ktorého bol nahnevaný a pripisoval mu zodpovednosť za svoju drogovú závislosť.



Na otázku, či mali útoky aj politický motív, odpovedal zadržaný muž jednoznačne záporne. Naďalej vylúčené je takisto náboženské pozadie.



Pri prvom zo stredajších útokov utrpeli zranenia traja členovia rakúskej rodiny - 67-ročný muž, jeho 56-ročná manželka a 17-ročná dcéra, ktorí práve vyšli z japonskej reštaurácie. Stav zraneného muža bol spočiatku kritický, v súčasnosti je však už aj on mimo ohrozenia života. Ohrozený nie je ani život 20-ročného Afganca, ktorý bol zranený pri druhom útoku.



Denník Kurier podľa APA uviedol, že zadržaný muž, ktorý žije v Rakúsku od roku 2015, bol v minulosti za mrežami už najmenej dvakrát. Takisto dvakrát údajne podal žiadosť o dobrovoľný návrat do vlasti - prvýkrát v roku 2016 a opätovne tento pondelok.