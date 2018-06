Tisíce Rakúšanov protestovali voči plánom na predĺženie pracovnej doby

Objavili sa aj spory o tom, aké dôvody by mal zamestnanec uviesť, aby mohol odmietnuť pracovať dlhšie ako 10 hodín denne.

Viedeň 30. júna (TASR) - Približne 80.000 ľudí vyšlo v sobotu do ulíc Viedne, aby protestovalo voči plánom rakúskej vlády predĺžiť denný pracovný čas na 12 hodín.



"Budeme vzdorovať všetkými dostupnými prostriedkami," uviedol predseda rakúskej odborovej federácie Wolfgang Katzian. Podľa neho by sa mali k zavedeniu 12-hodinového pracovného času a 60-hodinového týždenného pracovného času vyjadriť občania v referende.



Agentúra DPA pripomína, že nová pravicová vláda chce zmeniť pracovné právo a umožniť tak zamestnancom pracovať do 12 hodín denne a 60 hodín za týždeň, čo odbory rezolútne odmietajú.



Objavili sa aj spory o tom, aké dôvody by mal zamestnanec uviesť, aby mohol odmietnuť pracovať dlhšie ako 10 hodín denne. V tomto prípade vláda zložená z konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) ustúpila a uviedla, že ľudia nebudú musieť uvádzať dôvod odmietnutia práce nadčas. Očakáva sa, že parlament schváli zákon vo štvrtok, dodáva agentúra DPA.