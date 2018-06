Dolné Rakúsko, Burgenland i Vorarlbersko zasiahli ďalšie prudké búrky

Pod vodou sa ocitli desiatky pivníc, ulice a polia.

Neunkirchen 12. júna (TASR) - Až viac ako 500 ľudí pracovalo v utorok popoludní a večer na odstraňovaní dôsledkov ďalších prudkých búrok, ktoré zasiahli dolnorakúsky okres Neunkirchen.



Pod vodou sa ocitli desiatky pivníc, ulice a polia. Škody zanechalo aj krupobitie, ktoré hlásili z niektorých lokalít. Rovnaký okres zasiahli o čosi slabšie "rozmary" prírody iba v uplynulom týždni.



Z niektorých oblastí hlásili tentoraz prienik vody až do obytných priestorov, z ktorých tak museli evakuovať všetkých skôr narodených, ako aj osoby s podlomeným zdravím.



Masy vody strhli most v obci Enzenreith, na niektorých cestných komunikáciách siahala voda až po stehná a tak ich dočasne museli uzavrieť. Aj malé, inak neškodné potoky sa v krátkom čase zmenili v búrlivé riečne toky.



Zosuv pôdy zahatal cestu sanitke s pacientom.



Informácie priniesli rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF, ako aj tlačová agentúra APA.



Ušetrené nezostali ani ďalšie dolnorakúske okresy, hasiči mali plné ruky práce i v okrese Viedenské Nové Mesto, v ktorom boli občania konfrontovaní s podobnými dôsledkami vyčíňania prírody.



To isté však platí aj o okrese Oberpullendorf v rakúskej spolkovej krajine Burgenland a o časti spolkovej krajiny Vorarlbersko na západe Rakúska.