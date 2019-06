Ukrajinského oligarchu Firtaša môžno vydať na trestné stíhanie do USA

Firtaš mal obchodné kontakty s Paulom Manafortom, bývalým šéfom volebnej kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa, a je podozrivý z korupcie, ktorej sa mal dopustiť v Indii.

Viedeň 25. júna (TASR) - Rakúsky najvyšší súd v utorok rozhodol, že ukrajinský oligarcha Dmytro Firtaš môže byť vydaný do Spojených štátov. Informovala o tom agentúra AP.



Firtaš mal obchodné kontakty s Paulom Manafortom, bývalým šéfom volebnej kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa, a je podozrivý z korupcie, ktorej sa mal dopustiť v Indii.



Ukrajinského oligarchu pôvodne zadržali v jeho kancelárii vo Viedni ešte v roku 2014, a to na základe žiadosti Spojených štátov o vydanie na trestné stíhanie. O rok neskôr ho na kauciu prepustili na slobodu. Oligarcha tvrdil, že za jeho zadržaním boli politické motívy.



Firtaša opäť zadržali, tentoraz na základe európskeho zatykača vydaného Španielskom, 21. februára 2017 vo Viedni a o tri dni neskôr ho prepustili na slobodu.



O tom, či sa Firtašovo vydanie do Spojených štátov bude môcť uskutočniť, rozhodne rakúsky minister spravodlivosti Clemens Jabloner, napísala AFP.