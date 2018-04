Identita rozkúskovanej ženy v Neziderskom jazere zatiaľ nie je známa

Na oboch stranách rakúsko-maďarskej hranice sa však spomínajú prípady dvoch nezvestných žien z Maďarska.

Eisenstadt 17. apríla (TASR) - Rakúski vyšetrovatelia pokračujú intenzívne v úsilí objasniť identitu mŕtvej ženy, ktorej rozkúskované telo našli v ostatných dňoch vo vodách Neziderského jazera, rozprestierajúceho sa po oboch stranách rakúsko-maďarskej štátnej hranice. Pokračuje aj pátranie po ďalších telesných pozostatkoch, zatiaľ bez ďalšieho objavu, potvrdila v utorok popoludní pre tlačovú agentúru APA hovorkyňa prokuratúry v Eisenstadte Verena Strnadová.



Podľa tejto inštitúcie nie sú k dispozícii ešte ani výsledky súdnej pitvy, ani testov DNA, takže k špekuláciám o možnej identite zosnulej sa zatiaľ nemožno vyjadriť.



Na oboch stranách hranice sa však spomínajú prípady dvoch nezvestných žien z Maďarska.



Jednou je Fanni N., atraktívna mladá žena známa z reality šou a reklamy, ktorá je nezvestná od novembra 2017, druhou bývalá manželka istého mäsiara z obce Darnózseli v pohraničnej Rábsko-mošonsko-šopronskej župe Judit K., ktorá zmizla bez stopy ešte v máji 2014 v deň, keď uzavrela svoje štúdio liečebnej gymnastiky, a viac ju nikto nevidel. Z fyzickej likvidácie a zmiznutia tela druhej zo žien podozrievali jej manžela.



Vyplýva to z informácií internetových vydaní maďarských bulvárnych médií, ako napríklad Blikk alebo Bors.



Zatiaľ nezodpovedanou otázkou zostáva aj to, či nájdené časti tela boli uchovávané v mrazničke a či boli oddelené brúskou. "Mohlo byť tiež použitých niekoľko rôznych nástrojov. Predpokladáme, že došlo k oddeleniu ostrými predmetmi. Ako sa to konkrétne stalo, ešte nevieme," vyhlásil v pondelok Roland Koch z eisenstadtskej prokuratúry.



Ako zdôraznila v utorok hovorkyňa prokuratúry v Eisenstadte, v tomto štádiu vyšetrovania by bolo čisto špekulatívne hovoriť o tom, o koho môže ísť v prípade zosnulej, na tom sa rakúska prokuratúra nemieni podieľať.



Neziderské jazero, ktoré sa rozprestiera v rakúsko-maďarskom pohraničí, je popri Balatone jediným stepným jazerom na starom kontinente. Jeho rakúska časť je považovaná za najväčšie jazero alpskej republiky.



Obľúbená turistická destinácia, ku ktorej to nie je ďaleko ani z Bratislavy, je obklopená pásmom trstiny, charakterizovaná relatívne plytkou vodou a veterným podnebím. Tamojšia fauna a flóra sú súčasťou dvoch národných parkov, na rakúskej i maďarskej strane. Jazero je od roku 2001 súčasťou Svetového dedičstva UNESCO.