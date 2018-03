Karin Kneisslová nariadila návrat zdiskreditovaného atašé z Izraela

Má objasniť a súčasne sa podrobiť právnemu preskúmaniu okolností, ktoré viedli k jeho obvineniu z extrémizmu v rakúskych médiách.

Viedeň 20. marca (TASR) - Šéfka rakúskej diplomacie Karin Kneisslová nariadila neodkladne povolať do vlasti atašé rakúskeho veľvyslanectva v Izraeli Jürgena-Michaela Kleppicha, aby objasnil a súčasne sa podrobil právnemu preskúmaniu okolností, ktoré viedli k jeho obvineniu z extrémizmu v rakúskych médiách.



Informovala o tom tlačová agentúra APA v utorok večer s odvolaním sa na hovorcu rezortu Thomasa Schnölla.



Zamestnanec rakúskej ambasády mal podľa informácií viedenského týždenníka Falter umiestniť krátko po nástupe do diplomatickej funkcie v januári 2018 na Facebooku svoju fotografiu v tričku z internetového obchodu Phalanx Europa Martina Sellnera, člena ultrapravicového hnutia Bloc identitaire. Tento subjekt, ktorý vznikol vo Francúzsku v roku 2002, má medzičasom svojich stúpencov i v nemecky hovoriacich krajinách. Rakúsky Spolkový úrad pre ochranu ústavy ho vníma ako rasisticko-nacionalistické hnutie blízke neonacizmu.



Podľa rovnakého periodika muž, ktorý je aj radným vo Viedni-Leopoldstate vo farbách slobodných z FPÖ, iba niekoľko mesiacov predtým zverejnil fotografiu svojho starého otca v nacistickej uniforme s hákovým krížom. Už ako oficiálny predstaviteľ Rakúska v Izraeli sa na sklonku januára 2018 verejne zastal dolnorakúskeho straníckeho kolegu Uda Landbauera, ktorý rezignoval v súvislosti s aférou okolo spevníka nacistických piesní.



Opoziční sociálni demokrati už ústami jednej zo svojich hovorkýň vyzvali na zásah spolkového kancelára Sebastiana Kurza, ktorý by mal podľa ich názoru žiadať od koaličných slobodných konzekvencie. V hre je totiž medzinárodná prestíž Rakúska.