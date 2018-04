Kontroly na rakúskych hraniciach s Maďarskom a Slovinskom pokračujú

Hoci v posledných mesiacoch klesol počet žiadostí o azyl i prípadov zadržania osôb, ktoré sa do Rakúska dostali nelegálne, situácia nie je stabilná, a to je zároveň hlavný dôvod predĺženia kontrol.

Viedeň 4. apríla (TASR) - Rakúsko od 11. mája predĺži o ďalších šesť mesiacov kontroly na svojej strane hraníc s Maďarskom a Slovinskom. Počas svojho polročného predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sa začne 1. júla, si Viedeň zároveň vyhradzuje právo vykonávať "dočasné a selektívne" kontroly na hraniciach so všetkými susednými krajinami. V liste adresovanom Európskej komisii a svojim rezortným partnerom to avizuje rakúsky minister vnútra Herbert Kickl. Informovala o tom v stredu agentúra APA.



Hoci podľa Kickla v posledných mesiacoch klesol počet žiadostí o azyl i prípadov zadržania osôb, ktoré sa do Rakúska dostali nelegálne, situácia nie je dostatočne stabilná, a to je zároveň hlavný dôvod predĺženia kontrol.



"Najmä prevádzači by zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach chápali ako zlý signál a zintenzívnili svoju činnosť," píše v liste Kickl. Viedeň si je podľa neho vedomá, že takéto kontroly by sa mali používať iba ako posledná možnosť, ale v súčasnej situácii iná neexistuje.



Dôvodom na zachovanie kontrol je aj "latentná hrozba terorizmu v celej Európskej únii" a toto je jeden zo spôsobov, ako zabrániť "vstupu potenciálnych páchateľov" na územie EÚ.