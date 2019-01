Rakúsky kancelár Kurz je pripravený podporiť odklad brexitu

Členovia Dolnej snemovne britského parlamentu v utorok pomerom hlasov 432:202 odmietli dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, vyrokovanú vládou premiérky Theresy Mayovej.

Viedeň 19. januára (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz pre noviny Welt am Sonntag uviedol, že je ochotný podporiť odklad odchodu Británie z EÚ. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra Reuters.



"Ak Londýn predloží náležitú stratégiu a plán, potom si viem predstaviť odklad termínu odchodu o niekoľko mesiacov. Tvrdý, neusporiadaný brexit by nás poškodil všetkých, sme však pripravený aj na túto možnosť," povedal Kurz v rozhovore pre zmienené nemecké periodikum, ktoré vyjde v nedeľu. Británia má opustiť EÚ 29. marca.



Líder labouristov Jeremy Corbyn sa medzitým odmieta zúčastňovať na rokovaniach s Mayovej kabinetom, pokiaľ sa ten nedištancuje od možnosti tzv. tvrdého brexitu bez dohody s Úniou. Vo svojom piatkovom vyjadrení Corbyn rokovania označil za súčasť Mayovej "zdržiavacej taktiky".



Britský parlament očakáva, že o spôsobe vystúpenia krajiny z EÚ budú poslanci opäť hlasovať 29. januára, a to po širokej rozprave týkajúcej sa vládnych plánov a možných pozmeňovacích návrhov.