Ľudovci sú jasným víťazom volieb v Salzbursku

Účasť voličov bola veľmi nízka. Zatiaľ čo v roku 2013 prišlo k urnám takmer 71 percent oprávnených voličov, tento rok ich bolo len 64 percent.

Viedeň 22. apríla (TASR) - Rakúska ľudová strana (ÖVP) jasne zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko. Z výsledkov po sčítaní 96 percent odovzdaných hlasov vyplýva, že ľudovci si budú musieť v Salzbursku zrejme hľadať nového koaličného partnera, keďže ich doterajší partner - zelení - utrpeli debakel, informovala televízia ORF.



ÖVP získala 37,8 percenta hlasov, čo je o 8,7 percenta viac ako v roku 2013. V 36-člennom krajinskom parlamente bude mať 15 kresiel.



Ďalší odliv voličov zaznamenali sociálni demokrati (SPÖ), ktorí po slabom výsledku už spred piatich rokov (23,8 percenta) získali 20,1 percenta hlasov a osem mandátov.



Treťou najsilnejšou stranou so ziskom 19 percent a prírastkom dve percentá hlasov sa stala Slobodná strana Rakúska (FPÖ). Slobodní budú mať v novom parlamente sedem poslancov.



Až 11,2 percenta hlasov stratili oproti roku 2013 salzburskí zelení. Rozhodlo sa pre nich len deväť percent voličov, čo im zabezpečilo tri mandáty.



Poslednou stranou, ktorá prekročila potrebnú päťpercentnú hranicu a dostala sa do parlamentu, je hneď na prvý pokus NEOS so ziskom 7,3 percenta hlasov, resp. troch mandátov.



Krajinský premiér (hajtman) a šéf salzburských ľudovcov Wilfried Haslauer avizoval, že v nasledujúcich dňoch bude o novej vláde rokovať so všetkými stranami zastúpenými v parlamente a až potom oznámi svoje rozhodnutie.



Predchádzajúce voľby v Salzbursku z 5. mája 2013 boli predčasné. Dovtedy tam vládla koalícia SPÖ a ÖVP. Keď sa v decembri 2012 prevalila aféra so špekulatívnymi finančnými investíciami štátu so spôsobenou škodou vo výške 340 miliónov eur, 23. januára 2013 odstúpil najprv druhý námestník hajtmana David Brenner (SPÖ) a ešte v ten istý deň príslušný parlamentný výbor rozhodol o rozpustení krajinského snemu. Štyri poslanecké kluby sa následne dohodli na vypísaní predčasných volieb na spomínaný termín.