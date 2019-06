Manželka zdiskreditovaného rakúskeho poslanca zrejme bude v parlamente

Stracheová pracovala ako zástupkyňa FPÖ pre ochranu zvierat.

Viedeň 14. júna (TASR) - Philippa Stracheová sa bude uchádzať o zvolenie do rakúskeho parlamentu. Krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) to oznámila dnes, mesiac po tom, čo obvinenia zo skorumpovanosti proti jej manželovi Heinzovi-Christianovi Strachemu spôsobili pád vlády.



Stracheová bude zaradená blízko špice kandidátky FPÖ, čo jej v predčasných parlamentných voľbách takmer určite zaistí kreslo v dolnej komore. Podľa očakávania sa majú voľby konať v septembri, neoficiálne 29. septembra. Naposledy Stracheová pracovala ako zástupkyňa FPÖ pre ochranu zvierat, informovala tlačová agentúra DPA.



Manželka Stracheho, bývalého vicekancelára aj predsedu FPÖ, pracovala v minulosti ako televízna moderátorka a ako tajomníčka frakcie FPÖ v parlamente.



Jej manžel odstúpil z funkcie podpredsedu vlády a šéfa FPÖ minulý mesiac po tom, čo bolo zverejnené tajne nakrútené kompromitujúce video.



Zachytávalo ho na španielskom ostrove Ibiza, kde pred voľbami z roku 2017 navrhuje dohody v oblasti infraštruktúry a médií žene, vystupujúcej ako bohatá politická sponzorka s kontaktmi na vplyvných Rusov. Diskutuje s ňou o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu a výhľadovo jej sľubuje verejné zákazky, ak mu pomôže k volebnému úspechu.



Po zverejnení videa, ktorého pôvod zostáva nejasný, rakúsky konzervatívny premiér Sebastian Kurz ukončil koalíciu s FPÖ.



Populistickí slobodní napriek škandálu s videom získali vo voľbách do Európskeho parlamentu koncom mája 17 percent hlasov, čiže stratili iba 2,5 percenta.