Mladého Čečenca oslobodili vo Viedni pre nedostatok dôkazov

Obžaloba sa v podstatných bodoch opierala o informácie americkej FBI.

Viedeň 25. septembra (TASR) - Oslobodzujúcim verdiktom sa skončil v utorok na Krajinskom súde vo Viedni proces s medzičasom 22-ročným mužom čečenského pôvodu, ktorý mal v zmysle žaloby v júni 2014 ilegálne odcestovať do Sýrie, aby sa tam pripojil k džihádistom z teroristickej organizácie Islamský štát (IS).



Obžaloba sa v podstatných bodoch opierala o informácie americkej FBI. Súd však predložené dôkazy nevyhodnotil ako dostačujúce na uznanie obžalovaného za vinného. Verdikt súdu zatiaľ nie je právoplatný, prokurátorka sa totiž k nemu predbežne nevyjadrila. Informácie priniesla tlačová agentúra APA.



Kauza siaha až do marca 2016, keď viaceré tajné služby rôznych európskych štátov vrátane Rakúska dostali od FBI podklady opierajúce sa o arabsky písanú databázu týkajúcu sa pôsobenia mladých Európanov v štruktúrach IS vrátane 25 osôb, ktoré mali mať istý vzťah k alpskej republike. Obžalovaný v danom procese bol podľa prokurátorky s určitosťou jedným zo siedmich identifikovaných z nich.



Čečenec, ktorý ušiel do Rakúska svojho času s rodičmi, to však spochybnil. Priznal síce, že po 18. narodeninách cestoval do Istanbulu, avšak nie s teroristickým motívom. S IS ho podľa vlastných slov nič nespája, v Turecku navštívil dievča, do ktorého sa zaľúbil prostredníctvom webu. Napriek tvrdeniam, že to myslel s ňou vážne, nedokázal v súdnej sieni uviesť viac ako jej meno, avšak už nie priezvisko, ani adresu, na ktorej mal stráviť podľa vlastných slov niekoľko týždňov.



Prokurátorka si túto argumentáciu neosvojila. Pripomenula, že mladý muž pokračoval v ceste na územie ovládané džihádistami, ktorí ho evidovali ako bojovníka, zdôraznila, aj keď pripustila, že prirodzene nemožno vedieť, čo tam obžalovaný robil.



Obhajoba poukázala na isté nedostatky v registrácii, v ktorej bol uvedený síce správny dátum narodenia mladého muža, nie však bezchybne jeho priezvisko. Prokurátorka hovorila však v tejto súvislosti iba o chybe pri registrácii, čo však obhajca poprel poukazujúc aj na nesprávne uvedené meno matky obžalovaného.



Obhajca navyše pripomenul, že sa jeho mandant vrátil do Rakúska s cestovným pasom i smartfónom, ktoré by podľa jeho názoru bol iba ťažko dostal späť od džihádistov, ak by sa bol rozhodol predčasne ich opustiť.