NEHODA V RAKÚSKU: Na diaľnici havaroval opitý slovenský kamionista

St. Valentin 3. októbra (TASR) - Podnapitý 48-ročný slovenský vodič kamiónu havaroval v stredu ráno na tzv. Západnej diaľnici A1 pri meste St. Valentin v dolnorakúskom okrese Amstetten. Jeho vozidlo sa po náraze do zvodidiel zastavilo stojac krížom cez cestu, nehoda tak výrazne narušila plynulosť dopravy v oblasti.



Informácie priniesla tlačová agentúra APA s odvolaním sa na policajné zdroje.



Podľa nich Slovák v skorých ranných hodinách smeroval do Viedne, keď ním riadený kamión náhle zišiel z diaľnice a po nárazoch do zvodidiel i mostného piliera sa vrátil na cestu. Časť nákladu skončila na diaľnici.



Vodiča previezli so zraneniami do Všeobecnej nemocnice v Linzi.



Na základe prítomnosti alkoholu v organizme mu dočasne odobrali vodičský preukaz, navyše na neho podajú trestné oznámenie.



Smerom na Viedeň sa na diaľnici vytvorila v dôsledku nehody kolóna s dĺžkou asi 10 km, upchaté boli aj obchádzkové trasy.