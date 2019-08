Rakúsky najvyšší súd ukončil spor o Hitlerov rodný dom

Rodina Gerlindy Pommerovej vlastnila túto nehnuteľnosť takmer jedno storočie.

Viedeň 5. augusta (TASR) - Rakúsky najvyšší súd ukončil spor týkajúci sa rodného domu nacistického vodcu Adolfa Hitlera v meste Braunau am Inn, pričom odmietol sumu, ktorú bývalá majiteľka domu požadovala ako náhradu. Oznámilo to v pondelok rakúske ministerstvo vnútra, z ktorého vyhlásenia citovala tlačová agentúra AFP.



Vláda prevzala kontrolu nad chátrajúcou budovou v decembri 2016 po zdĺhavých súdnych sporoch s Pommerovou. Rakúske úrady chcú zabrániť tomu, aby sa miesto, kde sa v apríli 1889 Hitler narodil, stalo neonacistickou svätyňou. Hoci v dome strávil iba krátky čas, lokalita láka do Braunau am Inn na rakúsko-nemeckej hranici sympatizantov nacizmu z celého sveta.



Regionálny súd v januári rozhodol, že štát by mal Pommerovej zaplatiť 1,5 milióna eur - omnoho viac, ako pôvodne ponúkaná náhrada 310.000 eur. Ďalší tribunál však v apríli tento verdikt zrušil s tým, že súčasná trhová cena domu, stanovená expertom na 810.000 eur bez akéhokoľvek zisku z prenájmu, je adekvátnou kompenzáciou.



Najvyšší súd teraz potvrdil aprílové rozhodnutie, čo znamená, že Pommerová dostane nižšiu náhradu, než požadovala, ale stále je to viac, ako jej úrady pôvodne ponúkli. Ministerstvo vnútra vypíše súťaž na architektonické riešenie budovy, ktorým sa má do budúcnosti predísť aktivite spojenej s neonacizmom.



Pommerová prenajímala dom rakúskemu ministerstvu vnútra od 70. rokov. Vláda jej platila mesačne zhruba 4800 eur a budovu využívala ako centrum pre ľudí so zdravotným postihnutím. Táto dohoda sa však rozpadla v roku 2011, keď Pommerová odmietla vykonávať na budove základné údržbové práce a zároveň ju odmietala predať. Odvtedy je dom prázdny.



Rezort vnútra určitý čas presadzoval zbúranie budovy, ale tieto plány sa stretli s odporom politikov a historikov. Pred domom sa každý rok na Hitlerove narodeniny koná zhromaždenie protifašistických aktivistov.