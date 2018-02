Rakúsko napadlo na Súdnom dvore EÚ rozhodnutie Európskej komisie

Rakúska spolková vláda nie je spokojná s rozhodnutím EK, ktoré dalo zelenú rozšíreniu jadrovej elektrárne v maďarskom Paksi.

Budapešť 22. februára (TASR) - Pred uplynutím príslušnej lehoty napadlo Rakúsko na Súdnom dvore Európskej únie rozhodnutie Európskej komisie o prípustnosti štátnej podpory pre rozšírenie atómovej elektrárne v juhomaďarskom Paksi. Podľa agentúry MTI o tom informovala vo štvrtok rakúska ministerka životného prostredia Elisabeth Köstingerová.



"Atómová energia nemá čo hľadať v Európe. Z tohto nášho postoja neustúpime ani o krok," uviedla ministerka vo vyhlásení.



Maďarsko aj napriek dávnejšie avizovanému rakúskemu protestu začne s výstavbou dvoch nových blokov atómovej elektrárne v Paksi podľa pôvodného plánu vo februári. Pre agentúru TASS to 24. januára uviedol maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó.



"Všetko je už rozpracované, vrátane investícií, všetko ide v súlade s určenými termínmi. Iste viete, že rakúska strana namieta voči rozhodnutiu EK v otázkach investícií - to však nebude mať vplyv na dodržanie pôvodného plánu," povedal šéf maďarskej diplomacie.



Rakúska spolková vláda 22. januára avizovala, že rozhodnutie EK, ktoré dalo zelenú rozšíreniu jadrovej elektrárne v Paksi, napadne súdnou cestou.



Hlavným dôvodom pokusu o vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia EK je jej konštatovanie, že subvencovanie výstavby dvoch nových reaktorov v Paksi, ktoré by mali nahradiť štyri z 80. rokov minulého storočia, nie je dôvodom na znepokojenie.



Viedeň chce právnicky spochybniť, že podpora takéhoto charakteru slúži spoločným záujmom, pretože iba v takom prípade by dotovanie jadrovej energetiky bolo prípustné.



Dva nové bloky elektrárne by mohli podľa maďarskej vlády vyrábať elektrickú energiu už v roku 2026. Prípravné investície sa majú začať tento rok.



Ruský prezident Vladimir Putin na pracovnej návšteve v Budapešti vlani 2. februára povedal, že s maďarským premiérom Viktorom Orbánom venovali projektu výstavby dvoch nových blokov atómovej elektrárne v Paksi mimoriadnu pozornosť. "Tento projekt v hodnote 12 miliárd eur vytvorí 10.000 nových pracovných miest," podčiarkol vtedy Putin.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach