Rakúsko navrhlo odklad zrušenia striedania časov na rok 2021

Európska komisia by v tejto problematike mala vymenovať koordinátora, ktorého úlohou bude harmonizácia postupu.

Graz 29. októbra (TASR) - Rakúsky minister dopravy Norbert Hofer navrhol v pondelok v Grazi, dejisku neformálneho rokovania šéfov rezortov dopravy členských štátov Európskej únie, rok 2021 ako termín prípadného zrušenia striedania času na starom kontinente.



Podľa jeho slov je na tento krok potrebné viac času, čo potvrdila aj eurokomisárka pre mobilitu a dopravu Violeta Bulcová.



Nájsť kompromis označil Hofer za výzvu a pripomenul, že pre spoločný trh Únie je podstatným spoločný koordinovaný postup. Za zrušenie letného času sa síce na plenárnom rokovaní vyslovila väčšina prítomných, tri krajiny však naďalej zastávajú v tejto otázke skeptický postoj. Ide o Veľkú Britániu, ako aj Poľsko a Švédsko, prezradil minister na jednu z novinárskych otázok.



Viac by malo byť známe na sklonku roka, keď sa uskutoční formálny summit ministrov dopravy členských krajín EÚ, dodal Hofer.



Osobne považuje za vylúčené, aby celá Európa patrila do jediného časového pásma. To od občanov nemôžeme chcieť, naznačil v narážke na reálne rozdiely v čase napríklad medzi fínskymi Helsinkami a španielskym Madridom. Zároveň poznamenal, že by sa so susednými štátmi malo dohodnúť, aby sa na ne vzťahovalo to isté časové pásmo.