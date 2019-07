Rakúsko opäť nominovalo za eurokomisára Johannesa Hahna

Hahn pôsobil v EK ako komisár pre regionálnu politiku už v rokoch 2010-2014. Od 1. novembra 2014 je komisárom pre európsku susedskú politiku a rozhovory o rozšírení.

Viedeň 18. júla (TASR) - Výbor rakúskeho parlamentu i vláda potvrdili vo štvrtok nomináciu Johannesa Hahna z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) ako kandidáta na eurokomisára v novej Európskej komisii (EK). Informovala o tom agentúra APA.



Hahn pôsobil v EK ako komisár pre regionálnu politiku už v rokoch 2010-2014. Od 1. novembra 2014 je komisárom pre európsku susedskú politiku a rozhovory o rozšírení. Ak by bol zvolený, išlo by teda už o jeho tretie funkčné obdobie v EK.



Dočasná rakúska kancelárka Brigitte Bierleinová na tlačovej konferencii uviedla, že 61-ročný Hahn bol jediným kandidátom, ktorý získal podporu všetkých piatich parlamentných strán. Bierleinová zároveň ocenila jeho doterajšiu prácu. "Roky neúnavne pracuje na tom, aby sa balkánske štáty priblížili k Európskej únii," povedala.



Konzervatívny politik Hahn vyhlásil, že sa plne zhoduje s európskou politikou bývalej nemeckej ministerky obrany Ursuly von der Leyenovej vrátane jej plánu posilniť úlohu EÚ na medzinárodnej politickej scéne. Hahn sa vyjadril, že by vo svojej práci rád pokračoval aj naďalej. Zdôraznil však, že prerozdelenie funkcií záleží od budúcej predsedníčky EK von der Leyenovej.



Ako napísala APA, odchádzajúci predseda EK Jean-Claude Juncker poveril začiatkom júla Hahna dočasným riadením agendy regionálneho rozvoja. Za tú doposiaľ zodpovedala rumunská eurokomisárka Corina Cretu, ktorá sa taktiež stala členkou europarlamentu.



O novom zložení EK sa bude rozhodovať v októbri. Kandidátov na eurokomisárov navrhujú vlády jednotlivých krajín, schvaľuje ich Európsky parlament.