V Rakúsku oslobodili Afganca, ktorý spolupracoval vynútene s Talibanom

Feldkirch 16. augusta (TASR) - Dvadsaťjedenročného žiadateľa o azyl z Afganistanu oslobodil v utorok Krajinský súd v rakúskom Feldkirchu spod obvinenia, že v období rokov 2012-2013 podporoval vo vlasti hnutie Taliban. Obžalovaný presvedčil rakúsku justíciu, že bol unesený a stal sa obeťou násilného náboru.



Podľa slov obžalovaného sa tak stalo v roku 2012, keď mal 15 rokov. Po únose do hôr ho členovia Talibanu nútili čistiť zbrane a v noci vykonávať stráž. Sprvoti to odmietal, avšak čoskoro mu došlo, čo sa stane, ak nebude nariadenia rešpektovať, takže tri mesiace vykonával rôzne služby, nezapojil sa však aktívne do bojových operácií.



Prokuratúra túto verziu mladého muža nedokázala vyvrátiť.



Obhajoba sa pokúšala plasticky sprostredkovať obraz o situácii v stredoázijskej republike.



Samotný obžalovaný priznal, že musel vyčkať vhodnú situáciu na útek, inak by ho boli zastrelili. Napokon sa k úteku odhodlal, keď bol na stráži.



Súd v zdôvodnení oslobodzujúceho rozsudku podľa tlačovej agentúry APA vyzdvihol, že mladý muž strávil v radoch Talibanu krátky čas, a zdôraznil jeho integráciu v alpskej republike. Afganec hovorí dobre po nemecky, absolvuje učňovku a je otvorený svetu.



Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, pretože prokuratúra využila možnosť zvážiť ďalší postup.