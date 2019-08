Strana ÖVP chce používanie peňažnej hotovosti zakotviť v ústave

Kto napríklad v obchodoch platí hotovosťou, sám rozhoduje o tom, kto má informácie o jeho spotrebiteľskom správaní, argumentuje ÖVP.

Viedeň 7. augusta (TASR) - Rakúska ľudová strana (ÖVP) chce do ústavy zakotviť právo na hotovostné peniaze, uvádza sa v utorňajšom vyhlásení strany. Informovali o tom v stredu denník Die Presse a stanica ORF.



Z dôvodu vývoja a digitalizácie v uplynulých rokoch je "základné právo" na používanie peňazí v hotovosti čoraz viac v ohrození. Štát a firmy chcú zároveň získať väčšie množstvo údajov od svojich občanov či zákazníkov. Podľa ÖVP vedie toto smerovanie k tomu, že v obehu je stále menej peňazí a ľudia čoraz častejšie platia digitálnymi spôsobmi.



To síce prináša mnohé výhody a zjednodušenia, ale ukrýva v sebe aj riziká. Kto napríklad v obchodoch platí hotovosťou, sám rozhoduje o tom, kto má informácie o jeho spotrebiteľskom správaní, argumentuje ÖVP. Používanie finančnej hotovosti je navyše výhodné pre starších ľudí, ktorí nestíhajú držať krok s najnovším technologickým vývojom.



Podobný návrh Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) odročil v júli ústavný výbor. Ústavný hovorca Wolfgang Gerstl to vtedy zdôvodnil tým, že nebol celkom v súlade s legislatívou. Nová vláda Rakúska chce teraz vypracovať ústavné nariadenie, ktoré "chráni základné práva občanov a je v súlade s európskym právom".