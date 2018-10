ZRÁŽKA ELEKTRIČIEK: Pri nehode vo Viedni sa zranilo sedem ľudí

Trať museli dočasne uzavrieť a električky odtiahli do depa. Rozsah materiálnych škôd vyčíslia neskôr.

Viedeň 12. októbra (TASR) - Na jednej z podzemných zastávok električiek vo Viedni v piatok do seba narazili dve súpravy premávajúce na tratiach č.1 a č.62. Sedem pasažierov utrpelo ľahké zranenia hlavy a pomliaždeniny, zranený bol aj jeden z vodičov. Všetkých previezli do nemocnice.



Informovala o tom rozhlasová stanica Radio Wien s odvolaním sa na Michaela Ungera z tamojšieho dopravného podniku.



Jeden z vodičov podľa jeho slov uviedol, že sa mu náhle "zatmelo pred očami", zrejme u neho došlo ku kolapsu kardiovaskulárnej sústavy. Vodič utrpel aj ľahké zranenie hlavy.



