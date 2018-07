Rakúsko rieši pred návštevou iránskeho prezidenta problém s diplomatom

Na diplomata vydali už európsky zatykač, informovala v utorok tlačová agentúra APA s odvolaním s na rakúske ministerstvo zahraničných vecí.

Viedeň/Teherán 3. júla (TASR) - Iba deň pred návštevou iránskeho prezidenta Hasana Rúháního v Rakúsku došlo vo Viedni k afére okolo spolupracovníka iránskeho veľvyslanectva v alpskej republike, ktorého diplomatický štatút spochybňujú v súvislosti s faktom, že ho v Nemecku zadržali ako kontaktnú osobu belgického manželského páru iránskeho pôvodu dôvodne podozrivého z prípravy teroristického útoku na krajanov v exile vo Francúzsku.



Na diplomata vydali už európsky zatykač, informovala v utorok tlačová agentúra APA s odvolaním s na rakúske ministerstvo zahraničných vecí, ktoré neodkladne predvolalo mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej republiky v Rakúsku. "Požiadali sme vysielací štát, aby zrušil diplomatovu imunitu," uviedol hovorca rezortu Thomas Schnöll. "Inkriminovanému diplomatovi odoberú v priebehu 48 hodín štatút diplomata na základe existencie zatykača," dodal hovorca.



Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf označil podozrenia z prípravy teroristického útoku na krajanov žijúcich v exile za sprisahanie politického charakteru. "Aké praktické: Práve, keď sadáme do lietadla v sprievode prezidenta smerujúceho na návštevu európskych štátov (Švajčiarsko, Rakúsko), dôjde k zadržaniu 'sprisahancov' údajnej iránskej operácie," napísal na jednej zo sociálnych sietí. Súčasne ubezpečil, že jeho krajina jednoznačne odsudzuje akékoľvek prejavy násilia a teroru kdekoľvek na svete a je pripravená spolupracovať so všetkými zainteresovanými v záujme objasnenia tohto komplotu pod falošnou zástavou.



Iránsky diplomat pôsobiaci vo Viedni od roku 2014 mal byť údajne hlavou celého teroristického útoku, vyplýva z výpovedí manželov zadržaných v Belgicku. Práve on im mal odovzdať v Luxembursku nálož s úlohou odpáliť ju na podujatí 25.000 Iráncov v exile v okolí Paríža. Muža identifikovali a zadržali spoločne s trojicou krajanov na diaľničnom odpočívadle Spessart-Süd v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko.



Iránske opozičné kruhy požadovali v tejto súvislosti aj zrušenie plánovanej návštevy prezidenta islamskej republiky v Rakúsku.