Rakúsko sa chce počas svojho predsedníctva EÚ zamerať na migráciu

Vyhlásil to rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz.

Viedeň 7. júna (TASR) - Rakúska pravicová vláda sa počas nadchádzajúceho šesťmesačného predsedníctva krajiny v Rade Európskej únie hodlá zamerať na otázky vonkajších hraníc EÚ a imigrácie. Vyhlásil to rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz, ktorého vo štvrtok citoval spravodajský portál The Local.



"Otázka migrácie sa musí vyriešiť, a keď júnový summit (lídrov EÚ) neprinesie výsledky, tak budeme musieť pokračovať v zápase s touto problematikou," uviedol Kurz po stredajšom rozhovore s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom v Bruseli.



"Na túto záležitosť sa sústredíme aj na summite lídrov EÚ, ktorý sa bude konať 20. septembra v Salzburgu, s cieľom uskutočniť ďalší krok smerom k ochrane vonkajších hraníc EÚ," dodal Kurz.



Rakúsko prevezme striedajúce sa predsedníctvo v Rade Európskej únie 1. júla. Lídri EÚ sa stretnú 28.-29. júna v Bruseli so zámerom dohodnúť sa na zmenách dublinskej smernice; rozhovory z tohto týždňa nepriniesli značný posun.



Hlavným kameňom úrazu je to, že mnoho krajín, najmä východoeurópske štáty ako Maďarsko a Poľsko, odmieta prijať kvóty určené Úniou, podľa ktorých má blok vybavovať predpísané množstvo migrantov so zámerom znížiť zaťaženie Talianska a Grécka. Tie sú totiž tzv. nárazníkovými krajinami migračnej vlny.



Dublinská smernica nariaďuje, že migranti musia byť vybavení v prvej krajine, do ktorej sa dostanú.



"Určite dôjde k živej diskusii o kvótach," vyhlásil Kurz s tým, že ohľadom sprísnenia kontroly vonkajších hraníc EÚ a zníženia počtu migrantov prúdiacich do Európy panuje všeobecná zhoda.



"Riešenie je potrebné, ak je však vôbec možné. Ak dokážeme dosiahnuť posun v otázke hraníc, potom ďalšie záležitosti by mali byť sekundárne," povedal Juncker, ktorý podporil systém kvót prijatý v roku 2015 na vrchole migračnej krízy.