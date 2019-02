Rakúsko nesúhlasí so sumou, ktorú má zaplatiť exmajiteľke domu Hitlera

Napriek krátkemu času, ktorý Hitler v dome strávil, sa pri ňom dosiaľ stretávajú neonacisti a pravicoví extrémisti, aby sa tam odfotografovali.

Viedeň 19. februára (TASR) - Rakúska vláda sa v utorok odvolala voči výške finančnej kompenzácie, ktorú má podľa nedávneho rozhodnutia krajinského súdu zaplatiť bývalej majiteľke rodného domu Adolfa Hitlera v hornorakúskom meste Braunau am Inn, informovala agentúra AFP.



Krajinský súd v meste Ried im Innkreis v spolkovej krajine Horné Rakúsko začiatkom februára stanovil, že Rakúsko má Gerlinde Pommerovej zaplatiť za tento dvojposchodový dom s garážami a množstvom parkovacích dovedna 1,5 milióna eur, a nie len 310.000 eur, ako jej pôvodne ponúkalo. Podľa rakúskych médií súd rozhodol o vyššej sume, aby tak zohľadnil historický význam tejto budovy.



Rakúska finančná prokuratúra sa však domnieva, že vymeraná suma je privysoká a neberie ohľad na nájomné, ktoré štát majiteľke vyplácal ešte pred vyvlastnením domu, ani finančné prostriedky, ktoré vynaložil na údržbu tejto budovy. Wolfgang Peschorn z prokuratúry uviedol, že Rakúsko má voči "platcom daní povinnosť uistiť sa, že výšku kompenzácie overili nezávislé súdy".



Podľa Viedne by bola vhodnou kompenzáciou suma vo výške 810.000 eur, ktorú ako aktuálnu trhovú hodnotu nehnuteľnosti stanovil súdny znalec, pričom nebral do úvahy peniaze vynaložené na jej prenájom.



Pommerová nehnuteľnosť s rozlohou 800 metrov štvorcových prenajímala vláde od 70. rokov. Viedeň jej mesačne platila približne 4800 eur a budovu využívala ako chránené dielne.



Dohoda s majiteľkou však padla v roku 2011, keď Pommerová odmietla vykonať nevyhnutnú renováciu a nehnuteľnosť nechcela ani predať. Budova bola odvtedy prázdna.



Rakúska vládna koalícia sa v roku 2016 dohodla na vyvlastnení schátraného Hitlerovho rodného domu, čím chcela zamedziť, aby sa pri ňom stretávali pravicoví radikáli. Štát sa snažil nehnuteľnosť odkúpiť už od roku 1984, s vlastníčkou sa však nedokázal dohodnúť.



Pôvodná majiteľka konfiškáciu tejto nehnuteľnosti označila za protiústavnú a právne ju napadla. Ústavný súd vo Viedni však vyvlastnenie domu v roku 2017 odobril.



Adolf Hitler (1889-1945) strávil v uvedenom dome v Braunau am Inn, kde si jeho rodičia prenajali byt, prvý rok svojho života. Počas druhej svetovej vojny ho získal vysoko postavený predstaviteľ nacistickej strany NSDAP, ktorý ju sprístupnil verejnosti. Po vojne sa dostala opäť do rúk pôvodných majiteľov, od roku 1972 ju však mala v prenájme vláda, aby zamedzila jej zneužitiu.



Napriek krátkemu času, ktorý Hitler v dome strávil, sa pri ňom dosiaľ stretávajú neonacisti a pravicoví extrémisti, aby sa tam odfotografovali. Rakúske úrady plánujú vyvlastnenú nehnuteľnosť úplne prestavať tak, aby ničím nepripomínala pôvodnú budovu.