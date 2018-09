Šéfkou rakúskej SPÖ by sa mala stať exministerka Rendiová-Wagnerová

Oficiálne by ju do funkcie mali nominovať v utorok.

Viedeň 23. septembra (TASR) - Po oznámení bývalého rakúskeho kancelára Christiana Kerna, že odstúpi z čela Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ), by sa novou šéfkou tohto hlavného opozičného politického subjektu v krajine mala stať exministerka zdravotníctva Pamela Rendiová-Wagnerová. Informovali o tom v sobotu agentúry APA a DPA.



Kern po sobotňajšom stretnutí predsedníctva strany uviedol, že jeho členovia jednomyseľne podporili Rendiovú-Wagnerovú, 47-ročnú lekárku, ktorá bude prvou ženou na poste predsedníčky SPÖ. Oficiálne by ju do funkcie mali nominovať v utorok.



Rendiová-Wagnerová je pomerne novou členkou SPÖ, do strany vstúpila len pred rokom a pol, keď sa stala šéfkou rezortu zdravotníctva vo vtedajšej Kernovej vláde.



Samotná politička označila nomináciu za predsedníčku rakúskych sociálnych demokratov za "veľkú poctu" s tým, že svoje plány predstaví až po jej oficiálnom potvrdení.



Kern uplynulý týždeň oznámil, že povedie kandidátku SPÖ v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu, pričom neskôr ohlásil aj zámer stať sa lídrom kandidačnej listiny európskych socialistov a demokratov (S&D) v týchto voľbách. Vyhlásil tiež, že najneskôr po eurovoľbách z marca 2019 odstúpi z funkcie predsedu SPÖ.



Kern bol lídrom strany a kancelárom od mája 2016 do vlaňajšieho decembra, keď ho vo voľbách porazil mladý konzervatívny líder Sebastian Kurz z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), ktorý ako nový kancelár vytvoril koaličnú vládu s krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ).